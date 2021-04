Lope de Vega, entre todas las mujeres

Yolanda Pallín propone que Calema le eche una bronca a Lope de Vega por no haber sido capaz de mantener a sus mujeres en el lado salvaje de la libertad. Pero luego, lo reconoce, dice que es un señor antiguo y que se le nota. Pallín no puede evadirse del sentido común. Y hasta del análisis entrópico de la dramaturgia del Fénix de los Ingenios, que era como se llamaba a Lope en su época. El semiótico Umberto Eco explica que la alta entropía, el alto desorden de la información, contribuye al crecimiento de las lecturas y relecturas. O sea, que las pelis de Esteso y Pajares, con poca entropía, con un visionado basta. No sucede igual con Lope. Con Shakesperare. Y demás. Por eso viven y no mueren.

“Querella de Lope y las mujeres” no sólo es grande por la bronca que recibe Lope. Lo es porque Carolina Calema, la actriz única de la comedia, es tan gigante como para hacer de Laura, de Fenisa, de sí misma, de todas las mujeres de Lope. Que el problema no está en él, que está en su época. Que Lope decide casar a todas las criaturas femeninas que echa a andar después de imaginarlas. Lo resume Calema convertida en bululú (actriz única capaz de representar todos los papeles): “Me gustan los hombres, lo que no me gusta es necesitarlos”. Y eso es lo que no mola de él. Lo que sí que mola es que, aún así, fue capaz de escribir todo lo que escribió. Y tan bien.