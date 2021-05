San Isidro Labrador

El rey Felipe II instaló la corte en Madrid y así ese poblachón manchego se convirtió en la capital de España. Ha transcurrido mucho desde entonces y Madrid se ha trasformado radicalmente, siendo hoy una de las grandes capitales europeas, aunque aún se puede disfrutar de algunos rincones recoletos que nos trasladan a aquellas épocas en que gobernaba la dinastía de los Austrias.

Por su condición de capital del Reino, Madrid es una plaza apetitosa y así se ha visto estos días atrás la gran pugna por su conquista entre los diversos partidos políticos. La batalla ha sido tan fiera que a alguno le ha dado un patatús, como al fraile Gabilondo, y algún otro se le ha caído el pelo del moño, como a Iglesias Turrión. El doctor Sánchez, don Pedro, ha desaparecido, escondiéndose en su Moncloa, y algunas ministras y otras adláteres han quedado traspuestas al saber que existían tantos tabernarios en Madrid, que no paran de tomar cañas y berberechos y de asistir a los toros de Carabanchel, como dice la zarzuela. La pelea por Madrid le ha convertido ahora más en capital que nunca.

Fue también el rey Felipe II el que promovió la canonización de San Isidro, que ya era por entonces muy venerado por los madrileños, pero que oficialmente la Iglesia no lo tenía contado entre la lista de los santos. Hasta Lope de Vega apoyó la jugada y compuso unas quintillas contando en verso la vida y milagros de este Isidro que, al fin, fue proclamado santo y patrono de Madrid, fijándose como su día festivo el 15 de mayo.

Así, Madrid tiene por patrono a un santo nativo, que nació en Madrid todavía bajo dominio de la taifa musulmana de Toledo, hasta que fuera conquistada por el rey Alfonso VI, que fue el mismo rey que otorgó los fueros a Oviedo y a Avilés. Lo paradójico es que San Isidro es un santo muy poco urbano, porque era un labriego del arrabal de San Andrés, que ahora es el céntrico barrio de La Latina, pero que entonces estaba en las afueras de la pequeña Mayrit sarracena.

Por las fiestas de San Isidro, los madrileños pretenden olvidarse de vivir en su cosmopolita capital y reviven costumbres provincianas y campesinas en honor de los orígenes de su patrono. Se van a la pradera de San Isidro vestidas ellas con mantón de manila y vestido chiné, vestidos ellos con chaquetas cortas y ajustadas o chalecos y tocados con gorrilla, sin que se haya inventado de momento nada para “elles”. Tendrá que pensar algo la ministra del ramo. En la pradera bailan el castizo chotis al son del organillo y comen rosquillas, que las hay tontas y listas. Ya dibujó Goya esta romería en un cuadro titulado “La pradera de San Isidro”, que en sus propias palabras es “la Pradera de San Isidro, en el mismo día del Santo con todo el bullicio que en esta Corte acostumbra haver”.

San Isidro era un labriego y, por eso, es también patrono de los campesinos, además de serlo de Madrid, donde precisamente no abundan. Se dice que era también zahorí y, por ello, se le hacían rogativas en tiempos de sequía para implorar la lluvia con su intercesión milagrosa. Probablemente porque por aquí no suele haber carestía de agua, en Asturias no es San Isidro un santo muy celebrado, aunque haya con su nombre un puerto de montaña que la comunica con León, que es una de nuestras estaciones de esquí. No obstante, sí hay un concejo que lo tiene por patrono, que es Llanera, seguramente por tener tradicionalmente más importancia la agricultura que en otros, al ser terreno más llano, como su propio nombre indica.

No conozco que exista en Avilés ningún recuerdo de San Isidro Labrador, ni que lo haya habido nunca. Pero creo que está bien mencionar a este santo mozárabe en nuestra villa, siquiera sea porque hay una relación curiosa entre ambos pues, al poco de nacer San Isidro en la musulmana Mayrit, pronto después conquistada por Alfonso VI, nació Avilés como villa real gracias al fuero que le otorgó este rey. Así que coetáneos.