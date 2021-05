De nuestro corresponsal, Falcatrúas

Los ancianos de Bildeo –es decir, todos los vecinos– suelen reunirse como sanedrín, rememorando las batallas de los abuelos que ellos han bautizado como “las historias del pueblo”, que da más lustre.

Muchas de estas historias se van perdiendo, pero todavía hay cuerda en la memoria de los que quedan y mantienen que fue don Manuel, el recordado maestro nacional, el artífice de una de las que más han calado en la cultura popular local: “las cartas de Cuba”.

Al finalizar la guerra incivil, fueron muchos los españoles que escaparon de la quema, más que a Europa hacia Hispanoamérica, especialmente a Argentina, México, Cuba, etcétera. Algunos huían de Franco y sus represalias; los más, escapaban del hambre, iban en pos de otra vida, sabiendo que Argentina, por ejemplo, figuraba entre las naciones con mejor nivel de vida del mundo.

Uno de aquellos emigrantes por necesidad fue Senén, hijo de Wenceslao el Famiento, de la dinastía de los Famientos, de amplia raigambre en esta localidad, tanto que es muy probable que el personaje de tebeo llamado Carpanta haya salido de aquí. Senén andaría por los veintitantos cuando embarcó, abonando el pasaje más barato hasta Cuba, por eso no llegó a Buenos Aires. Su padre quedó solo.

Sin oficio ni beneficio, Senén trabajó en la isla en lo que pudo y fue cortador de caña, camarero, mozo de almacén, dependiente, etcétera. Así resistió unos años hasta que agarró unas fiebres que acabaron con él. Su padre recibió una carta oficial de la embajada de España en Cuba con la fatal noticia y fue leer la carta y desconectar de la realidad.

José, el cartero, tenía que recorrer ocho pueblos a pie o en caballería y para dar un buen servicio tenía que hacer la mitad de los pueblos un día y la otra mitad, al siguiente. Así, cada segundo día, tenía a Wenceslao esperando a perro puesto para preguntarle si traía carta de su hijo, porque Senén era muy cumplidor y escribía con regularidad. Eran unas cartas de varias páginas en las que contaba cómo le iba en los diferentes trabajos que le iban saliendo.

Al cartero le partía el corazón ver a Wenceslao regresar a casa con las manos vacías, la cabeza hundida entre los hombros, sin noticias de su hijo muerto. Sacando recursos de donde no había, le daba explicaciones más o menos creíbles: hubo un incendio en el barco que traía el correo… Convocaron una huelga en el servicio de Correos de Cuba… Cosas así.

Comentando el asunto con don Manuel, éste encontró una solución para aliviar la tristeza del pobre hombre. A través de una vecina que miraba por el paisano, le hacía la comida y arreglaba la casa, consiguieron las cartas que estaban guardadas en una caja de galletas. Esta mujer las fue entregando por lotes, ordenadas por la fecha y don Manuel las repartió entre los alumnos mayores para que las copiasen, como tarea de caligrafía, y así poder devolver los originales a su sitio sin que Wenceslao notase nada.

–Son cartas reales –advirtió a sus alumnos– que Wenceslao recibió de su hijo. Como sabréis, Senén enfermó y falleció hace tiempo, pero su padre ha perdido la razón y no lo acepta. Es un buen hombre que espera seguir recibiendo noticias de Cuba, así que tenemos a hacer algo por él. Vais a copiar todas esas cartas fielmente, con una caligrafía tan buena como las originales. Después, escribiréis cartas similares, contando historias parecidas a las que Senén contaba. Si no me gusta lo escrito, repetiréis hasta que salga mejor.

Así, el maestro se metió de hoz y coz en el pellejo del hijo fallecido y, a su vez, los alumnos adoptaron el papel de Senén, copiando su manera de escribir, el modo en que se dirigía a su padre, el orden de los temas a tratar en las dos o tres páginas de cada misiva… Hasta imitaron la letra del fallecido, aunque Wenceslao no andaba muy bien de la vista y podía leer, sí, pero poco más. Y Wenceslao siguió recibiendo cartas en las que su hijo muerto le contaba el asunto de los casinos, salas de fiestas, hoteles, bares y restaurantes que crecían como las ortigas, sin control. Daban mucho trabajo a los cubanos, a los cubanos pobres, para divertimento de los turistas, sobre todo los estadounidenses.

Volvió a relatar que había estado trabajando en una planta que allí denominaban “ingenio”, donde obtenían la melaza de la caña y luego la transformaban en el azúcar que compramos en la tienda. Aquellos “ingenios” estaban anticuados, pero seguían funcionando y Cuba necesitaba exportar.

Un día, don Manuel anunció con tristeza a sus alumnos que Wenceslao ya no necesitaría que le escribieran más cartas.

Seguiremos informando.