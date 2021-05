Barreo es una de las principales entidades de población de la parroquia de Santiago de Ambiedes. Este lugar es conocido por alzarse en él la torre del Difuntín, pero cuenta con otro conjunto histórico, mucho mejor conservado, que incomprensiblemente pasó desapercibido a los historiadores que confeccionaron el catálogo urbanístico del concejo de Gozón.

Me refiero a la quinta que, en los años setenta del siglo XIX, fue construida por el comerciante y naviero avilesino José García San Miguel, quien recibió el marquesado de Teverga durante el reinado de Amadeo de Saboya.

En el año 1871, con la desamortización civil de Pascual Madoz, remató en pública subasta, actuando como apoderado su hijo, el monte comunal conocido como la Granda de Barreo, por 11.500 pesetas.

En este espacio, cuyos pastos eran aprovechados libremente por los ganados de los vecinos de Barreo, mandó construir una quinta de recreo en la parte alta de la finca. El conjunto, compartimentado en su interior por paredes que abrigaban feraces huertas y rodeado por altos muros de piedra caliza, reservando el ladrillo para los escasos vanos, todavía se conserva hoy día intacto.

En su interior se alzan dos casas, una para los caseros, y la otra para residencia temporal del propietario, separadas por un establo. El tablazón empleado es de madera de roble y de castaño. Cuenta también con lavadero, un bello palomar de planta circular y un gran aljibe entre otros elementos de interés. Todo ello de finales del siglo XIX.

Como se comprende el conjunto atesora un alto interés, no sólo desde el punto de vista etnográfico, sino histórico cultural. Pues bien, uno no deja de asombrarse que este conjunto, además de no gozar de un grado de protección integral, sea el elegido por el consorcio para ubicar en él la perrera comarcal. Es por esto que animamos a los vecinos, con cuyo lema “perreras sí, en los pueblos no” nos identificamos enteramente, y también a las asociaciones culturales comprometidas con el patrimonio del concejo a que metan un escrito por Registro, tanto en el Ayuntamiento de Gozón como en Patrimonio, en Oviedo, instando a ambos organismos, a la inclusión de este conjunto en el catálogo urbanístico del concejo con un grado de protección integral. En el entorno de la comarca abundan espacios, por ejemplo en la sierra Bufarán, más aptos para crear un albergue para animales sin causar molestias a los ciudadanos.