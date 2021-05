Qué estampa tan entrañable fue la que vimos con las bandadas de chiquillos que llegaban a la playa del Tarajal en Ceuta. Legionarios con uniformes militares modernos y sin cabra los sacaban del agua, a muchos de ellos exhaustos. Las chicas de la Cruz Roja, que no eran postulantes de la banderita, les reanimaban y a algunos los llevaban en ambulancias. Por las calles deambulaban manadas de sabia joven de la morería.

Mahoma se había cabreado y ya se sabe que, cuando se pone, se pone muy suyo. Es cosa de familia, porque su padre Hasán ya las armó buenas. Servidor de ustedes, que ya tiene ciertos años, recuerda aquello que se llamó la Marcha Verde, cuando montones de civiles marroquíes equipados con sus chilabas se lanzaron a invadir el Sahara español a alarido limpio, aprovechando que Franco estaba agonizando bajo los cuidados del equipo médico habitual. Ya se sabe que aquello no acabó como el rosario de la aurora porque el Gobierno español se avino a entregar el Sahara a Marruecos, a la vista de que Estados Unidos y Francia apoyaban las pretensiones del moro.

Ya habíamos tenido de las suyas también con el abuelo y el bisabuelo que también se llamaban Mahoma, cuando estalló la guerra de Ifni, tan olvidada por la historia y la memoria de los españoles, porque aquello no salía mucho en los noticieros, a pesar de que hubo unos cuantos muertos, alguno de Avilés. El Mahoma de ahora, que es el sexto con ese nombre en el sultanato de Marruecos, se ve que aprendió bien las lecciones de sus antecesores y, especialmente, de su señor padre Hasán, que no sé si es tan malo como él, pero sí que está más orondo. Sabe, además, que en sus reivindicaciones territoriales siempre le va a apoyar el gran emperador yanqui del mundo, sea quien sea, porque así lo ha hecho desde la II Guerra Mundial, que desde allí los americanos y los ingleses partieron a la conquista del Norte de África contra los italianos y los alemanes del mariscal Romel.

Para saberlo no es necesario mayor cultura que haber visto la película “Patton”.

Todo indica que nuestra ministra de Asuntos Exteriores, que es como una monja teresiana, no vio esa película y que nadie le contó lo de la guerra de Ifni ni lo que ocurrió con la Marcha Verde. La buena señora se trajo de tapadillo al jefe del Frente Polisario, que es el enemigo número uno de Mahoma. Lo trajo en un avión militar desde Argelia hasta Zaragoza y, desde allí, lo llevó a Logroño con un pasaporte falso, para que fuera atendido en un hospital de La Rioja, porque parece ser que anda algo pocho. Pensó la ilusa señora que así no se iba a enterar Mahoma y, claro, el moro se puso furibundo, porque no le gusta un pelo que le tomen por tonto, y menos por una “mujera” como esa, que tiene el pelo corto y no usa pañoleta en la cabeza.

La intrépida ministra pensó que el moro no se iba a enterar, porque no sabría ni dónde está Logroño, cuando por esas tierras bien que anduvieron los moros que hasta hay un río que se llama Alhama. Parece ser que hubo una pelotera entre ella y el ministro Marlaska, porque éste sí sabe que los servicios secretos de inteligencia marroquíes son de los mejores del mundo, comparables con la CIA, el antiguo KGB soviético y el Mossad israelí.

Tampoco se debió dar cuenta de que Mahoma ya estaba mosqueado con el doctor Sánchez, don Pedro, por el feo que le hizo de no ser el primero en visitarlo, como habían hecho todos sus antecesores. Así que Mahoma quedó lleno de la santa ira de Alá y envió a conquistar Ceuta a sus criaturas, que de estos tiene de sobra, en traje de baño, en un revival de la Marcha Verde, ahora a modo de marcha de agua.

La cosa se ha arreglado, de momento, porque habrá otras veces, alguna quizá con soldados bien armados, que de eso también tiene bastantes, porque Mahoma V no cejará hasta apropiarse de Ceuta y de Malilla, que es una aspiración permanente de Marruecos.

Por ahora toca esparcir los residuos de la chiquillada para que los cuiden las monjas civiles de don Adrián Barbón y de los demás colegas de las taifas españolas.