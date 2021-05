Tiempos convulsos

Y también tenemos el tema de los indultos de Cataluña, cuestión bien compleja que –como decía el exalcalde de Corvera José Luis Vega cuando le presentabas algo– “hay que explicar muy bien para qué” ¿Y para qué el indulto a unos golpistas? Pues para lograr la pacificación de Cataluña porque es algo que beneficiaría a toda España.

Pongo un ejemplo: cuando se desactivó ETA, gracias al gran trabajo de Rubalcaba y del PSOE, nadie creía en ello, pero se hizo y dio estabilidad a España y prosperidad en el País Vasco. Ahora, en Cataluña, a concesión de un indulto, tiene que llevar consigo un pacto de verdad para beneficio de todos los españoles y de Cataluña. Pero no se puede dar un indulto si no hay estas condiciones y garantías. No se pueda dar un indulto si los beneficiarios siguen diciendo que cuando salgan van a seguir diciendo lo mismo por lo que entraron en la cárcel. Esto es tanto como decir “soltamos al ladrón para que siga robando”. No hay que tener miedo al indulto, pero si se explica bien. Como dice mi alcalde, Iván Fernández, “que lo entienda mi padre”.

En estos momentos en que lo único que prima es el enfrentamiento, mal nos va ir si no somos capaces de que se pongan de acuerdo Gobierno y oposición. Por el bien de todos los españoles, tiene que haber altura de miras y pensar en los ciudadano. Y vuelvo a recordar que en este país –en tiempos muy difíciles– hubo un Pacto de la Moncloa que fue muy beneficioso para todos los españoles ¿Por qué ahora son incapaces de alcanzar un acuerdo? Háganselo mirar señores…