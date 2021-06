En el último momento

Si eres una mota del polvo, voy tras de ti con el viento, donde tú caigas, allí yo caeré a tu lado, y si no quieres seguir, seguro que yo no me muevo.

Si eres una ráfaga de aire, o un remolino de viento, cuando tú quieras moverte, pues yo contigo me muevo.

Puedes irte donde quieras, vete cerca o vete lejos, con tu espíritu yo iré, a reposar por los tiempos.

Después de 65 años que juntos hemos estado, ¿quién nos podría separar, aunque tú te hayas marchado?

No, amor de mi vida, no, de mí no te has separado, porque yo iré tras de ti, siempre detrás sin pensarlo; y seamos polvo, viento, luz o agua, o pensamiento, siempre estaremos juntos, pues siempre nos encontraremos.

Amor de mi vida, yo quiero poder volar tras de ti con la fuerza que da el sentimiento.

Me quisiste, yo te quiero, me llamas y yo te contesto, y así será para siempre, ahora y en todo momento.

No grito, no repateo, no doy voces, no me rebelo.

Solo estoy triste, muy triste, y el dolor me hace llorar, pero no, no me rebelo.

Lloro de pena y dolor, lloro de amor y tristeza, pues se fue el hombre que quise, se fue el que tanto quiero.

Pero no grito, no repateo, no doy voces, no me rebelo.

Hace días falleció mi marido, valgan estas letras como recuerdo de quien fue.