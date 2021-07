Pseudoterapias y Mortal Kombat Ultimate

Según un reciente estudio realizado por FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología) uno de los argumentos más extendidos para bendecir a las pseudoterapias es el escueto y carente de razón “a mí me ha funcionado”.

Miren, a mí me viene muy bien para relajarme jugar al Mortal Kombat Ultimate, me quita el estrés y (en ocasiones) el dolor de cabeza, pero que a mí me funcione» no le da ni un ápice de rigor científico al asunto porque, sencillamente, no lo tiene.

A nadie en su sano juicio se le ocurriría sustituir un escáner cerebral (en el caso del dolor recurrente de cabeza) o una dosis de antiinflamatorios por una sesión diaria de una hora de Mortal Kombat y, sin embargo, esto es exactamente lo que ocurre con las pseudoterapias: se abandonan o posponen tratamientos contrastados y avalados científicamente por pseudotratamientos sin ningún rigor científico, que únicamente vienen respaldados por un “a mí me funciona” o el relato fantástico de algún charlatán (generalmente desconocido para la mayoría de la gente).

Los peligros de la charlatanería en todo género de materias no son ninguna novedad, pero si esa charlatanería se hace fuerte en el terreno de la salud, el peligro es la muerte.

Estaremos todos de acuerdo en que ese peligro es algo que se debería evitar de forma rápida y tajante. En Asturias tenemos el honor de contar con uno de los mayores azotes de palabreros y embaucadores, Benito Jerónimo Feijoo, que ya en el siglo XVIII dedicó su obra al “desengaño de errores comunes” y escribía textos que podríamos seguir usando hoy (sin cambiar ni una coma): “Son muchos los charlatanes que andan por el mundo asesinando gente a la sombra de certificaciones impresas que presentan de personas que afirman fueron curadas con el remedio de que usan. Mataron o empeoraron a ciento en una provincia. Curaron, o por mejor decir los curó la Naturaleza, a tres o cuatro, lo mismo en otras provincias, y juntando en un cúmulo los pocos que se curaron en cada provincia se forma un largo catálogo de los enfermos curados. Los muertos o empeorados son a veinte o treinta por cada uno de los curados. Pero de estos no se habla palabra”.

Pseudoterapias y pseudociencias campan a sus anchas aprovechándose de la desesperación de enfermos y sus familias: aseguran curar o mejorar todo tipo de dolencias (desde las más graves, como el cáncer, hasta las más leves, como problemas de circulación). Las hay que aseguran que todo es fruto de la mente, otras que lo que hay que hacer es “controlar las energías” u otras que con la manipulación de un pie remite la artritis; todas ellas sin ninguna evidencia científica que atestigüe ni un solo beneficio sanitario, y con el escuálido argumento del “a mí me ha funcionado” (como a mí me funciona una partida al Mortal Kombat). Hay cifras que hablan de 1.200 fallecimientos anuales, directos o indirectos, a causa de las pseudoterapias y las pseudociencias.

No es este un asunto que no tenga importancia, es (este sí) un asunto de utilidad pública y, por tanto, las instituciones públicas deben implicarse, con toda su artillería, en la lucha contra esta charlatanería.