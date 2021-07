Memoria y olvido

Me vais a permitir que mi reseña sea la nota sentimental de esta presentación, al fin y al cabo, el mérito fundamental que aquí me trae es el de ser sobrino, lo que no deja de ser una afortunada casualidad biológica. Con muchos menos méritos que aquel otro sobrino que tanto ayudó a mi tío en su infancia cuando tanta ayuda precisaba. Hablo, claro está, de Pinín, que de Pinón ye sobrín.

No puedo, ni quiero renunciar a ese vínculo familiar que hace que apenas paso La Carriona y aparece la torre de la iglesia de Miranda, de esta iglesia, me muestre el centro de la tristeza, como esos nidos vacíos y desnudos de verano que el invierno muestra a los niños solitarios. Aquí, en Miranda siempre estaba su sonrisa esperándonos. Y aún hoy, cumplido un año ya, me parece imposible que al pie de estas campanas no aguarde más que la ausencia.

La vida impone el olvido, la rutina de la ausencia. Pero se resiste la memoria agradecida. Estás aquí porque aquí estoy yo y conmigo vas donde yo vaya. Por eso es lícito hablarte un día como hoy que se presenta en tu pueblo y en tu casa este libro. Desmesurada tarea la de abarcar lo inabarcable. Pero te encuentro en esta lista de recuerdos que hilvanas con modestia. Te reconozco. Aunque sea imposible resumir esa capacidad de trabajo tuya que a todo se afanaba, que todo le interesaba. Estás en este libro que es el botón que, como el iceberg, oculta mucho más de lo que muestra.

Este texto es un extracto del leído ayer por el sobrino de José Manuel Feito en la presentación de “Hecho y dicho”