La derecha baila sola

Todos los veranos surge una canción infame que suena y suena hasta que se hace insoportable. Una canción que, queramos o no, nos persigue sin piedad y machaca nuestros oídos como un desafío que pretende calibrar nuestro aguante. Los ejemplos son numerosos y permanecen en el recuerdo por más que los detestemos. Aún suenan en nuestros oídos canciones tan lamentables como: “Qué será lo que tiene el negro”, “La Barbacoa”, “El Chiringuito”, “Sopa de Caracol”… Pues bien, hay quien parece empeñado en que la canción de este verano sea “Los Indultos”. Letra de Pedro Sánchez y música de Pablo Casado, que ha recurrido al pasodoble para componer una melodía que pretende encandilar a los españoles, muy españoles, que quieren que España sea una y no trina de autonomías con vascos y catalanes pidiendo la independencia.

La canción fue presentada en la madrileña Plaza de Colón, a la vez que se pidieron firmas para que la gente demostrara su apoyo sellándolo con una rubrica, pero la presentación y las firmas resultaron fallidas y el entusiasmo inicial fue decayendo de modo que la canción solo alcanzó cierto éxito entre los fans de Pablo Casado y los de Abascal y Arrimadas. Una decepción dolorosa que se convirtió en decepción mayor cuando los obispos dijeron que no bailaban y la CEOE dijo que tampoco; que era más partidaria del ritmo melódico que proponía Sánchez que del pasodoble que cantaba Casado, al frente de una orquesta en la que Rocío Monasterio, Isabel Ayuso y Cuca Gamarra hacían coro emulando a las chicas del La, la, la.

Casado canta “Los Indultos” utilizando como estribillo España se rompe, algo que no es novedad pues ya lo cantaba Aznar en 1996, volvió a cantarlo el PP cuando el fin de ETA y lo canta cada vez que se aprueban leyes que no le gustan como la del matrimonio homosexual, el salario mínimo o la eutanasia. Forma parte del repertorio de la derecha rancia como la letra de esas canciones de Georgie Dann o King África que son fáciles de reconocer.

Casado canta y a los suyos les toca bailar. La sorpresa, lo novedoso de este verano, es que quienes siempre bailaban lo que cantaba el PP se han rebelado y no porque se hayan vuelto rockeros o les hayan echado “droja nel Colacao”, como denunciaba aquel inocente gallego. El motivo es que nadie, ni dios, soporta ya la bronca perpetua y leña al mono como alternativa a cualquier conflicto político. Si es eso lo que propones lo bailas solo, no quiero ser tú pareja ni que me involucren bailando contigo. Así se manifestaron los Obispos y el presidente de la patronal, que el pobre lloró emocionado cuando sus socios le aplaudieron, corroborando que hiciera bien en no querer bailar con Casado.

Lo que vino luego fue un espectáculo insólito y un pelín bochornoso. Aznar y Casado, cual matones de discoteca, atacaron a la patronal y a la Iglesia llamándoles de todo y diciendo que tomaban nota de quienes no habían querido bailar con ellos.

Mala cosa, eso de enfadarse y amenazar cuando no quieren bailar contigo. Si la derecha baila sola es porque bailar con ella no mola. Hablo de esta derecha, la que proponen Casado y Aznar, qué si fuera otra, joven y con ideas, tendría pretendientes de sobra para bailar y, si me apuran, hacer el amor después.