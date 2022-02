Democracias de burdel (y 2)

En las culturas orientales, la vejez es considerada como fuente de sabiduría eterna y se veneraba todo lo que aquellas lenguas parlantes manifestaban, pues era pura cátedra. Ya, sin extralimitarse en el tiempo, George Orwell en su última obra, “1984”, describe una sociedad en la que la máquina y el Estado han triunfado sobre el hombre individual.

El ciudadano simple, poco leído, es un ser tan vulnerable y con tal grado de inocencia política que no capta la que le viene encima. El decir que pagar impuestos es un deber cívico no deja de ser una obviedad. Pero, lo incorrecto es cuando el impuesto es confiscatorio, como ocurre en las democracias mastodónticas llenas de ministerios inútiles regentados por personas de nivel cultural paupérrimo. El Impuesto de Sucesiones es un clamor ciudadano por tratarse de un atraco al sudor ajeno: pagar dos veces por lo mismo. ¡No se pueden tolerar las injusticias! (44.000 herencias que se dejaron de percibir por no poder hacer frente al impuesto). Pero lo curioso es que, los reinos de taifas de los buscavidas incrustados en el reguero de las 17 autonomías sembradas en España, donde destaca la peor: la “rojiza” de Asturias, región degradada y furgón de cola por estar siempre gobernada por el socialcomunismo decadente.

Tratan ahora de imponer el bable para sostener más cargos académicos y toda la caravana de amiguetes que conducen a más sueldos. Para poder comer no necesitas la palabreja del bable, ni la quimérica poesía, lo que necesitas es un puesto de trabajo. Y, si te sobra tiempo, aprende francés, inglés, chino… La vida es dura y lo que no vale para nada se guarda en el trastero.

Economistas norteamericanos por cadenas televisivas nos tildan tanto a España, Portugal, Italia y Grecia como una rémora de pedigüeños con economías de retrete. Y, en el caso español, una deuda pública sucia e insostenible que hará vivir un calvario a nuestra descendencia. Pero aquí no dimite nadie. Hace unos meses, el Gobierno de los Países Bajos renunció en bloque por un escándalo de corrupción. Impensable en nuestro “cortijo”, donde las tropelías carecen de escrúpulo. La exministra de Educación y Formación de España dijo, entre otras cosas, que los hijos no pertenecen en modo alguno a los padres. Y que los que suspenden, aprobarán. Otros partidos regionalistas persiguen la lengua española con saña en detrimento de lenguas de andar por casa.

Termino con una pléyade de casos que ustedes pueden juzgar y que me autorizan, creo yo, el titular del presente artículo. Sindicatos de clase social comunista –UGT y CC OO – que viven subvencionados y no de las cuotas de sus afiliados. Su historial es un goteo constante de delitos, a saber: Asturias, Andalucía, Madrid… los más sonados. La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, ejerció de ministra con el partido socialista y ahora es “juez y parte”. El ministro del Interior, señor Marlaska, aparta indebidamente al coronel de la Guardia Civil, señor De Los Cobos, para el ascenso al generalato (siendo primero en su promoción). Estamos viendo que algunos jueces autorizan manifestaciones jubilosas de exaltación de asesinos etarras entre cuyos crímenes figuran colegas de profesión.

El comunista Pablo Iglesias (exvicepresidente del Gobierno) recibe junto a otro compinche socialista, Maxim Huerta, exministro de Cultura (6 días) con cuantiosa infracción con la Hacienda del Estado, la gran Cruz de la Orden de Carlos III que parece llevar el tratamiento “mágico” de Excelentísimo Señor.

No existe en Europa ninguna monarquía parlamentaria donde tenga cabida el comunismo. En fin, ni en el gobierno de Pancho Villa se cometían tantas aberraciones. Si el lector, después de lo leído, creo que gozamos una democracia pura, no me queda más que decir: ¡Así nos va!