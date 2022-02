Focos, música a todo meter, aplausos. Un señor con “outfit” de espermetazoide sale a escena armado con chistes chuscos o idiotas. Es Amancio, el hombre de moda, el tipo que piensa como El Fary –“Al hombre blandengue le detesto. Ese hombre de la bolsa de la compra y el carrito del niño…”-, el hombre que, de repente, se desquebraja porque Merche le ha dejado. Así empieza “Orsái”, la última producción de Teatro del Cuervo cuyo estreno nacional acogió antes de anoche el teatro Palacio Valdés, en Avilés.

“Orsái” no pierde ritmo hasta que llega el momento de perderlo del todo (pero es intencionado). La directora mueve a su criatura por una escena que llena el sofá metafórico de su cartel. Hay una banda sonora superconocida. Hay baile, invitaciones al público. “Orsái” requiere de la entrega de su protagonista y también del personal que compra la entrada. Y lo consiguieron. Rodríguez dirige con talento y don espectacular. Gayol defiende a su sujeto ridículo con fortaleza, entrega y convicción. Y los espectadores, insisto, lo pagaron con aplausos (treinta bachilleres de los institutos avilesinos se rompieron las manos a aplaudir y las gargantas con las carcajadas): “Orsái” es un monólogo que cuando es divertido, lo es mucho. Lo que pasa es que, cuando no lo es, uno se queda con cara de interrogante. Y pasa con el truco final. Y, sobre todo con el epílogo. Que no todavía no sé por qué lo incluyeron.

“Asesinos todos” es un sainete. Y de esos está llena la historia literaria patria. Los escribían, por ejemplo, Alfonso Paso, los Hermanos Quintero, Carlos Arniches... Este, el de anteanoche en el teatro Palacio Valdés, lo firman Jordi Sánchez y Pep Anton Gómez. El primero sale en “La que se avecina” haciendo de pescadero facha y el segundo dirige la función. O por lo menos así consta en el programa de mano.

Los sainetes sirven para llenar agradablemente las dos horas que van de la merienda con chocolate y churros a la cena en el restaurante del centro. Los sainetes son tan leves que en saliendo del teatro ya uno se ha olvidado de qué le estaba haciendo tanta gracia. Y es que para eso están, para ser olvidados. “Asesinos todos”, en este sentido, es perfecto. Da igual glosar el argumento inverosímil: hay cuatro señores sobre el escenario diciendo cosas y alguna de ellas te hace sonreír. Y, a veces, hasta hay carcajadas. Pero, ya digo, nada postinero, ni nada memorable.

Tres de los cuatro que salen a escena lo hacen “espídicos”, exagerados, con las sisas reventadas. Sobera, sobremanera. Me he acordado ahora de sus pataletas. Ay. Elisa Matilla se esfuerza por sacar algo de oxígeno de su personaje inverosímil. Porque todo es inverosímil en “Asesinos todos”. Inverosímil. Y un rollo.