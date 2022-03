Querido amigo: llegaste a mi entrañable pueblo el año en que nací, formando parte desde entonces de mi historia personal. Dios, el amor a la madre, el cariño hacia la ciudad donde viviste más de 60 años y la defensa acérrima de la unidad de España nos unieron en una franca y grata amistad. Siempre que nos veíamos nuestros corazones se alegraban, siendo difícil y complicado, en estos tiempos revueltos y procelosos, encontrar personas serias y responsables con quienes tratar de forma civilizada ciertos temas de trascendencia divina e individual. Nunca te ocultaste de nada ni de nadie, diste la cara como el que más, seguiste el sendero de tu vocación con una valentía y entrega absolutas, llegando a ser, como tú querías, otro Cura de Ars, entregado en cuerpo y alma a los feligreses y a las creencias verdaderas.

Pasaste tu longeva existencia haciendo el bien sin mirar a quién, defendiendo tus convicciones a capa y espada, sin tapujos en la boca, como tiene que ser, con límpida transparencia y sólida contundencia. Quisiste a tu país como pocos, preocupándote, con motivos más que evidentes, por el rumbo que han tomado las cosas, máxime habiendo padecido los efectos terribles y las secuelas imborrables de una confrontación civil cuya repetición siempre te inspiró temor.

En el ámbito cultural conquistaste todos los laurales inimaginables: escritor, lector voraz y orador brillante e irrepetible sembraste la palabra que crea y enamora.

Durante mi vida no he escuchado a nadie que hablara mal de ti, ni un solo escándalo; mérito más que indudable del que no todos pueden alardear en unos tiempos donde el fin justifica los medios, el hombre vale por lo que tiene y no por lo que es y la fe ha desaparecido casi del planeta.

Tu amor a Cristo ha guiado a muchos corazones errabundos y perdidos, ayudándoles a encontrar el camino del regreso a la casa del Padre. No tenías ninguna duda sobre los dogmas espirituales, la eternidad, las compañías invisibles del cielo, la presencia constante de nuestro ángel de la guarda, la superioridad del bien sobre el mal, la existencia del demonio, las apariciones marianas y la vida más allá de esta vida. Has servido a Dios y a los hombres.

Cuando nadie se atrevía a proclamar ciertas enseñanzas que duelen saliste al patio íntimo de la oración y a la muralla abierta de El Parche para cantarlas sin miedo, coraje, determinación y esperanza. Avilés, querido amigo, te debe muchas cosas, más de las que algunos creen.

Como bien sabes, con la colaboración inestimable de nuestro común amigo Fernando Álvarez Balbuena, tuve el honor y el placer de organizar y presentar el multitudinario homenaje a tu persona con motivo de tu 90º aniversario, asistiendo a una larga e inolvidable misa legendaria que oficiaste, despidiendo uno a uno a todos los asistentes, con fotos incluidas.

La historia de Avilés no sería la misma sin ti, formas parte para siempre del cariño de todos los que te conocimos, tratamos y queremos y del inconsciente colectivo de la ciudad del Adelantado de la Florida. Algunos que te criticaron por defender las hondas pulsaciones de tu alma no se atreven, siquiera, a defender las suyas, siendo correa de transmisión de otras ajenas.

La última vez que te vi frente a mi casa, a pesar de lo mal que estabas, en una silla de ruedas pero con una categoría inmensa, no tuviste otra atención que preguntar de inmediato por mi madre, sabiendo que es el amor de mi vida como lo fue para ti la tuya; cogiéndote del brazo, te dije : “Te quiero”, yendo cada uno por nuestra senda de paz y trascendencia mientras confiamos en el encuentro final con la gloria y el paraíso.

Los dos sabemos, viviendo de conformidad con ello, que peor que la muerte es estar muerto en vida, que la vida es el comienzo de la muerte y la muerte el principio de la eternidad y que cuando dejamos este mundo prestado regresamos a la patria celestial donde nos esperan, con los brazos abiertos, nuestros seres queridos.

Que Dios te bendiga; hasta siempre, querido amigo.