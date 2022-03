Las tripas

Que el debate sobre la oficialidad del asturiano es un debate de tripas no es algo que, a estas alturas, deba sorprender a nadie. El asunto del uso del asturiano es una cuestión en la que el argumentario se apoya más en lo emocional que en lo racional, y con este panorama el verdadero análisis se diluye en una amalgama de “me siento”, “dignidad” y “opresión”. Un totum revolutum que lo mismo vale para posicionarse en un lugar que en el otro, y cuando una cosa sirve para lo mismo y para lo contrario, desengáñense, es que la cosa no vale.

Dejemos de lado las vísceras e intentemos un análisis crítico. La intención de homologar el llamado asturiano con el español se apoya principalmente en la cuestión de masa crítica, esto es, que ya hay un número considerable de hablantes que usan de forma ordinaria esa pretendida lengua. Sólo quien viva más allá del Huerna puede aceptar sin crítica este argumento, porque, para quienes vivimos del otro lado, sabemos que esto, sencillamente, no es así. En Asturias se hablan los bables, hablas vivas que se han hablado y se hablan desde oriente hasta occidente. Dicho claramente: hay hablantes de bables, pero no hablantes de asturiano.

Uno de los absurdos contrasentidos que puede traer la imposición de esta “jerga in vitro”, como era denominada en el manifiesto fundacional de la “Asociación de amigos de los bables”, es la aniquilación de esos bables. Es decir, que por querer imponer una lengua que una cantidad insignificante a efectos estadísticos habla, se arrase con bables que tienen vida y que la gente usa en su vida diaria.

El presidente asturiano ha hecho de la cooficialidad su bandera política en un intento de transmutarse en algo así como el “Feijoo asturiano” (sirva como prueba de lo que digo que ha llegado a citar a Manuel Fraga en este asunto de la “identidad”). Apóstol de un nacionalismo (paleto) que encuentra las esencias de la asturianía en cuestiones que acabarán terminando con Asturias, porque Asturias no se entiende sin España. Separarse de España, querer diferenciarse de ella, recuerda más a ese impulso adolescente e irracional de querer ser únicos, ese que te lleva a rebelarte contra todo, a ser gótico, pijo, o queer, que a una necesidad real para los intereses objetivos de Asturias.

“Cooficialidad amable”, “asturianismo político”, adalid tuiter de la defensa de cualquier afrenta contra Asturias (aun cuando no exista ofensa alguna y su indignación esté sobreactuada)… Coquetea el presidente con, por decirlo en términos que él pueda entender, un “independentismo amable”, tan peligroso como su cooficialidad, inmerso en un argumentario que es vergonzosamente sentimental. Nada más allá de un “me siento”, de una apelación a ancestros genuinos (¿Qué tendrá pensado hacer el presidente con todos aquellos asturianos de abuelas extremeñas, andaluzas o castellano-leonesas?), refugiado en esencias vacías como el orgullo, los valores y demás vaguedades que son imposibles de sustanciar en nada material, salvo en grandes dosis de estupidez.

El presidente goza ejercitando un discurso tribal, más cerca del chamán que del filósofo, aplaudido por acólitos que se abstienen de la crítica (por prudencia o por incapacidad, de todo habrá) y bochornosamente irracional. Lo peor de todo es que hay muchas posibilidades de que lo haga a sabiendas de que juega con fuego, porque excitar las pasiones, enardecer los ánimos, tiene muy difícil vuelta atrás.

Y mientras llama a blandir el estandarte de la asturianía, deja guardado en el cajón un informe que revela la verdadera envergadura económica de la cooficialidad, muy por encima de lo que se decía y, desde luego, nada amable. Asturias no necesita ni la cooficialidad ni el nacionalismo de corte gallego que tanto le gusta al presidente. Está por ver, porque nadie ha explicado nada sobre esto aún, cómo el asturiano contribuirá al resurgir demográfico y económico de una comunidad autónoma envejecida y que no nada precisamente en la abundancia (con una renta per cápita por debajo de la media nacional).

No parece ninguna locura llegar a pensar que al presidente, en el estado actual de las cosas que él ha contribuido con enorme ahínco a construir, le importa más el partido y su perpetuación en el poder, que Asturias y su crecimiento. Todo esto, eso sí, dicho amablemente.