La honra es tan sagrada como definitiva. Uno es el resultado de la forja que del propio tiempo. Y si hay grietas, que sean autoinfligidas, que las que vienen de fuera parece que está bien rechazarlas florete en mano. Lo supo Peribáñez, el villano recién casado, y lo sabe Will Smith, el príncipe de Bel Air. La criatura de Lope de Vega (de los primeros años del siglo XVII; no vamos a ponernos quisquillosos) defiende a su amada de las manos mancillosas de don Fadrique, que es el comendador de Ocaña, o sea, el señor de la villa toledana (ahora ahí hay una prisión). Y la cosa termina con sangre a borbotones. Lo de Smith, no: fue solo una hostia y un me voy antes de que me echéis. ¿Lope de Vega, como “Los Simpsons”, previendo el futuro? Nada más lejos. El Fénix de los Ingenios -que así se llamaba al poeta madrileño- es un clásico. Y un clásico es, como explicó Ítalo Calvino, “el libro que se configura como equivalente del universo, a semejanza de los antiguos talismanes”. Y esto lo sabe superbién Eduardo Vasco, el director de la última versión de “Peribáñez y el comendador de Ocaña”, la que abrió antes de anoche el ciclo de primavera del Palacio Valdés; la penúltima representación de la producción (ayer, la compañía recogió los bártulos del montaje para empezar a trabajar en el “Abre el ojo”, de Francisco Rojas Zorrilla, que se estrena la próxima temporada).

Lo mejor de “Peribáñez y el comendador de Ocaña” es la dirección remarcada de Eduardo Vasco. Y, consecuentemente, los tres actores principales (Ortiz, Rayos y Gómez Taboada), el triángulo de la mancilla. Vasco quiere actores que digan versos con la naturalidad de un comentario de bar. Y sus actores funcionan como si nada, como si fuera fácil. Ayuda Lope, eso sí: “¿Qué sientes?”, pregunta Luján al comendador, que tiene delante de los ojos los ojos de Casilda. “Un gran deseo /que cuando entré no tenía”. Aquí está el quid de la tragedia: saciar ese deseo. Y hacerlo a lo bestia, como el rey David cuando colocó a Urías el hitita, el hombre de Betsabé, en la primera línea de muerte. Deseo cumplido, humillación interpuesta. Lope de Vega soluciona la quiebra del sistema trayendo (“deus ex macchina”) de la corte a los Reyes de España. Vasco y Yolanda Pallín (la adaptadora) pasan de que todo vuelva a su seno y componen un “Peribáñez” que fue aplaudido a rabiar después de la sangre, tras la defensa de la honra.