Cum laude al apartheid lingüístico de Feijóo

Apartheid lingüístico, así tildaba el señor Feijóo la conducta de la Generalitat de Cataluña, en su negativa de aplicar al menos el 25% de las asignaturas en castellano en los colegios catalanes.

El apartheid consistió básicamente en un sistema de segregación racial en Sudáfrica, que afortunadamente hace casi 30 años dejó de aplicarse en el citado país, en definitiva, es un sistema de supresión de derechos, de separación.

Recuerdo un nacionalista, en este caso vasco, Xabier Arzalluz, presidente del PNV, que allá por el año 2000, hablaba del “RH negativo” para identificar la señal genética de los vascos, al igual que se refería que no creía en la autonomía sino en la independencia, seguro que a la gente de mi edad les suena alguna de esas naderías. Los nacionalistas en demasiadas ocasiones a la hora de legitimar sus pretensiones utilizan una propaganda que raya el absurdo.

Creo que pocos artículos son tan claros como el artículo 3 de la Constitución, que en su apartado uno dice: “El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla”. Soy española y asturiana, pero tengo la sensación de que cada vez tendré más problemas en mi país al sólo hablar castellano. El castellano es la lengua que siempre escuché, la que hablé en mi casa con mis padres a pesar de ser gallegos, la que usé y escuché en mi colegio público de las Vegas, en mi instituto de La Luz, en la Universidad de Oviedo, la que hablaba con mis amigos cuando salía por la zona de Galiana en mi adolescencia, en fin, la que conozco y de la que no soy consciente que nadie me impuso, al menos eso creo, porque ya todo me parece un dislate escuchando las cosas que escucho.

Cuando leo en los medios de comunicación que una sentencia sobre el catalán obliga a doblar las horas en castellano, me produce cierta indignación. Lo que obliga es una ley, la Constitución, que de no ser incumplida sistemáticamente por los nacionalistas no sería necesaria, la intervención judicial que de manera continua nos recuerda lo que es legal de lo que no lo es.

Hasta el día de hoy, aquí no existen países independientes, por más que le gustase al señor Aragonés, sólo hay que leerse el artículo 2 de la Constitución para entender que se habla del Estado de las Autonomías, para tener muy claro el marco del que la legalidad no permite excederse.

Se tiene que decir que en este país hace muchos años que existe cierta permisibilidad hacia los nacionalistas o dicho de otro modo, los nacionalistas se mueven en una marco de impunidad y se les permite todo. Que no quieren colocar la bandera española en los edificios públicos como es preceptivo por ley, pues no la ponen, que no quieren que se hable el español en las escuelas, pues no se habla y, ¿por qué? Por votos, pero no como acusaba el señor Aragonés a Feijóo de atacar a Cataluña para ganar cuatro votos, sino por muchos votos. Esos votos han sido un cheque en blanco para los nacionalistas, que con el beneplácito de todos los partidos políticos de este país y de todas las ideologías, les han permitido campar a sus anchas, durante ya demasiado tiempo.

Por mucho que el señor Aragonés hable de bajeza política y moral inadmisible a la hora de criticar al señor Feijóo por tildar de apartheid lingüístico lo que sucede en Cataluña, me parece inadmisible, como decimos los abogados en términos de estricta defensa. En Cataluña, no se respeta el derecho que tenemos todos los españoles de usar el castellano, se restringe de manera obsesiva, rayando la patología, a quien quiera utilizarlo se le excluye, se le separa. Por lo tanto, me parece una frase muy bien traída y que es reflejo fiel de lo que sucede con el castellano en la comunidad autónoma referenciada, no nacionalidad, o país, por mucho, que algunos quieran no enterarse.

El contenido que aparece tras las pancartas catalanas: “Contra la imposición lingüística y el adoctrinamiento: Libertad” qué manera de desvirtuar la realidad, qué interpretación torticera de la ley, es fruto del adoctrinamiento de tantos años, a través de la educación, que junto a el marco de impunidad en la que se han movido y la necesidad de sus votos, ahora da sus frutos.

Libertad es cumplir la ley, libertad es respetar las mayorías y las minorías, libertad es no adoctrinar.

Ojalá los políticos hagan lo que deben, lo que es bueno para la sociedad no para sus partidos, no se puede ganar votos a cualquier precio, y no todo vale. Estamos a tiempo de rectificar.

Apartheid y Nelson Mandela van unidos, pero son contrarios entre sí como también lo son opresión y libertad: “Debemos usar el tiempo sabiamente y darnos cuenta de que siempre es el momento oportuno para hacer las cosas bien” (Nelson Mandela).