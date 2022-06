Verde claro, verde oscuro

Desde que llegó la foca a la ría de Avilés, la vida de la ciudad depende de lo que pase en el sector del acero. De villa marinera de 20.000 habitantes a ciudad industrial de 88.000 en solo 30 años y con la crisis y la reconversión industrial cuesta abajo hasta los 77.000 actuales. Ahora estamos a las puertas de una nueva transición. La demolición de las viejas instalaciones, la liberación del suelo y los planes de descarbonización de Arcelor van a determinar nuestro futuro en el medio plazo.

El presidente del gobierno central, el del autonómico y la alcaldesa tienen un discurso optimista que habla de acero verde, industria 5.0 , futuro tecnológico y buenas sensaciones. Ese discurso es dominante, apabullante diría yo, y a la voz principal le acompañan tantos coros y tantas palmas que cuando uno hace un análisis crítico o muestra escepticismo parece que lo ven como a un ludita, aquellos obreros que en la Inglaterra del XIX destruían la maquinaria de las fábricas que había servido para empeorar sus condiciones laborales.

Pero al optimismo reinante hay que ponerle peros.

Producir acero en los países de la OCDE utilizando los procedimientos tradicionales se está poniendo cada vez más complicado para el gigante Mittal. Las instalaciones son viejas y hay que renovar muchas de ellas. Los hornos altos de Gijón, por ejemplo, se inauguraron hace ya 50 años. Toca actualizar un sistema de producción altamente contaminante, desfasado y cada vez más ineficiente. La disyuntiva es parecida a la que tiene un propietario de un Seat Málaga del 92 al que le dicen que tiene que cambiar el carburador para que pase la ITV. ¿lo arreglo? ¿me compro otro? ¿no estaré dentro de unos años con el mismo problema? Me gustaría uno eléctrico, pero son muy caros. Si el gobierno me diese una ayuda…

Resuelta la duda, Arcelor anuncia en 2021 proyectos de renovación de instalaciones, presentados como “planes de descarbonización” para 4 países: Canadá, Francia, Bélgica y España. Se trata de sustituir los altos hornos por hornos eléctricos para reciclar chatarra y plantas de reducción directa de mineral de hierro (DRI) que utilizan hidrógeno en sustitución del carbón. Mittal condiciona las inversiones a la ayuda estatal. Las inversiones en esos cuatro países ascienden a 5.000 millones de euros y van a recibir un 50% de financiación pública.

Estas inversiones representan para la compañía poco más que los beneficios de dos meses del año 2021, pero son tan importantes para los territorios siderúrgicos que se acepta de buena gana entregar dinero público a fondo perdido. En el caso del estado español serán 500 millones. Se paga para que la multinacional no contamine, se paga para que la siderurgia no se deslocalice pero también se paga porque se considera que las ayudas públicas retornan socialmente por el efecto multiplicador de las inversiones. Uno de los retornos viene del cambio de fuente energética. Como las plantas de DRI nos han dicho que van a consumir hidrógeno verde entonces tendrán que crearse plantas generadoras de hidrógeno a partir de electricidad y electrolizadores que hagan el proceso contrario. Soñamos con que esta revolución tecnológica en la industria impulse inversiones de acompañamiento. El PSOE de Avilés ya casi cuenta con que un gran proyecto se va a instalar en los terrenos de baterías, “una planta industrial inédita en Europa”, decían. Pero en el saco no todo son noticias, también hay deseos y ni siquiera todas son buenas.

El horno eléctrico que algún medio de comunicación ya daba como inversión en Avilés es solo “una posibilidad” y una petición sindical pero no hay compromiso ninguno. Las inversiones firmadas implican menos producción de acero y menos plantilla. Mittal plantea una reducción de casi 1.000 empleos, uno de cada 5 trabajadores. Exige que los sindicatos firmen la reducción de personal y acepten perdidas de poder adquisitivo. Un millar de puestos de trabajo directos menos y todavía no hay un estudio que cuantifique los indirectos asociados a la reestructuración y a la reducción de capacidad productiva. Industria del futuro pero reconversión industrial de las de toda la vida. Los Mittal se están haciendo un greenwashing y lo peor es que el hidrógeno verde tampoco está comprometido a cambio de los 500 millones. La manifestación de interés con las que Arcelor accede a la financiación pública dice textualmente: “En caso de que a finales de 2025 no se dispusiera de hidrógeno verde a precios asequibles, el horno de DRI se alimentaría con gas natural”.

El Ministerio de Industria sigue practicando la política de entregar fondos públicos a los lobbies industriales a cambio de fotos de buen rollo. Así fue con Alcoa y así nos fue con el aluminio.

Soñar es bueno y la actitud positiva a veces lo puede todo pero poco favor hace al futuro de la comarca poner sonrisa de idiota y decir que el futuro es verde porque de gris hay mucho en este cuadro y a lo peor cuando todo se resuelva seguimos exportando juventud.