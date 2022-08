Una experiencia estética en el Valey

Una de las mejores jornadas que he vivido este mes de agosto ha sido la visita al Valey con motivo de la exposición de la colección Bragales de arte contemporáneo. Y es que no siempre es necesario acudir al Reina Sofía o al Prado para probar lo que solo a través del arte se alcanza: la relación más auténtica con nuestra historia, con nuestro entorno, con lo que verdaderamente somos y no deberíamos olvidar.

Se trata de una hermosa colección de pintura que, como su propio título indica, transita de la Modernidad al Informalismo: propuestas, en su momento, innovadoras, experimentales, abstractas y simbólicas que aún hoy conectan de forma extraordinaria con nuestra actualidad, pues es imprescindible, en todo tiempo y lugar, el reconocer lo que se debe a las corrientes artísticas precursoras de las coetáneas. El arte ha sido siempre desde el principio un instrumento mágico, a través del cual quizás no podamos dominar el mundo, pero sí comprenderlo. En fin, ¡dejémonos de teorías! y adentrémonos ya en la inspiración… Y voy a ver con los ojos del asombro las férreas líneas de campos verdes y azules con hombres y mujeres esquemáticas, cabizbajas; los brillantes salmonetes, la hierática Ceres que avanza entre espigas vencedora y colorista como una cometa, los fruteros blancos de naturaleza muerta y torneada, las botellas y pinceles que ordenadamente han superado su clasicismo, la masas rojas y verdes abigarradas, el hechizo sintético de los relojes, las chisteras y el siete imposible de los dados, los trazos negros, los ojos amenazadores o lúcidos, los pacíficos murciélagos, la soledad de los astros turquesa, la placidez y sonrisa de una mujer que eleva su mirada hacia cielos morados; brújulas, ocres, calaveras… Porque nada es solo gris sobre negro, porque deja de ser nada la sangre vertida en una camisa sobre la tierra y así se recupera la inocencia de los niños que sueltan los globos al cielo. Esquinas vivas bajo territorios muertos. Son necesarias muchas líneas, muchos amarillos, muchos proyectos oblicuos para vencer al dolor y a la mancha nunca extinguida, para llegar al poema verde, al azul, al sueño del triángulo invertido, para vencer a tanta oscuridad y volver a ser hombres nuevos y mujeres auténticas desde el paraíso de las abstracciones, porque los mares se bautizan en ambarinos y Lorca resucita desde los homenajes girando hacia atrás el péndulo de lo marchito. Porque hoy de nuevo tras la muerte, ha amanecido… Ya regreso, pero no se lo pierdan.