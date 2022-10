Disuélvanse

Desde hace unos meses el tripartito de Castrillón (IU, PSOE, Podemos), por boca de la Alcaldesa, dice estar estudiando una remodelación del organigrama del Ayuntamiento de Castrillón y la disolución de los patronatos de Cultura y Deportes en una época en que ambos organismos afrontan la estabilización del personal, una medida impulsada por la Comunidad Europea ante el desmadre de la contratación temporal en las administraciones públicas.

Desde que la actual alcaldesa tomó posesión de su cargo ha marcado sus dos mandatos con enfrentamientos con los trabajadores del Patronato Municipal de Cultura. Ahí quedan las sentencias favorables al director por modificación sustancial del contrato de trabajo y al delegado de personal por quitarle funciones. Y los titulares de la reprobación, por primera vez en este concejo, de persecución a los trabajadores por parte del ex concejal de Cultura, Enrique Tirador, la actual concejala de Turismo, Mar González. Personalmente también podría hablar de las malas formas en el trato que a nadie sorprenden ya porque estamos –la mayoría de los trabajadores– acostumbrados.

No es pues de extrañar que quieran disolver el Patronato Municipal de Cultura, con argumentos vagos y en todo caso sin exponer los informes de los técnicos del Ayuntamiento que no sustentan el empeño de la Alcaldesa. No hablan, claro, de que el nuevo organigrama supondría un alto coste en el capítulo I de personal y en nada beneficiaría a la cultura de Castrillón, perdiendo especificidad y quedando disuelta en el marasmo burocrático del Ayuntamiento. En Asturias, salvo en la época del alcalde de Oviedo Gabino de Lorenzo, que disolvió el patronato de Cultura, recuperado posteriormente por el pacto PSOE, IU y Podemos, no hay precedentes.

Pensábamos que el diálogo con los trabajadores y con los sindicatos tendría que imponerse, pero las declaraciones a este mismo diario del concejal de Obras y Servicios, y candidato del PSOE a la próximas elecciones municipales, Iván López Reguero, a la pregunta de si puede ser motivo de conflicto la disolución de los patronatos da por hecho la disolución y dice textualmente que "no se trata de acabar con nada ni con nadie". No merece un comentario. Pero la disolución de los patronatos no figuraba en el programa electoral del PSOE con el que acudió a las urnas ni en los pactos firmados para la gobernanza.

Demasiado preocupado el equipo de gobierno con acabar con los patronatos y tan poco en que funcione la calefacción en la biblioteca de Salinas. Han pasado cuatro años desde que se inauguró y solo hace unos días se han realizado las obras de acondicionamiento necesarias. Con suerte será por fin para este invierno. Despreocupados con las filtraciones de agua en el escenario del Valey Centro Cultural, que van para nueve años, y entusiasmados, según refiere el candidato del PSOE, con disolver los patronatos y acabar con la burocracia que, parece, no existe en otros organismos. Y despreocupados de la falta de climatización de la planta baja de la nueva biblioteca de Piedras Blancas y preocupados por disolver, por volver líquido lo sólido.

En pocos meses me jubilaré; dejo atrás más de treinta años de un trabajo que me ha entusiasmado y en el que he podido aprender cómo la colaboración desinteresada por un bien común (la animación lectora) y sin ningún tipo de protagonismo ha generado una cohesión real de la población de Salinas que ha fructificado en multitud de actividades, de proyectos, que han tenido incluso el apadrinamiento de nada menos que un Premio Nobel: nuestro siempre querido y recordado Seamus Heaney. El cariño con el que me han recompensado las familias de Salinas, los colegios de la localidad, mis compañeros y varios premios de animación lectora a nivel estatal me han hecho constatar, por encima de vanidades personales, cuál es el camino del éxito, a todos los niveles.

Me voy feliz por haber sido bibliotecaria en una localidad tan maravillosa como Salinas. Pero en estos últimos años he sentido el menosprecio de unos políticos que ya no tenían sueños, y a los que solo les quedaba el ordeno y mando: ¡Cállense! ¡Disuélvanse!