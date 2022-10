El beso del último trago

"Tómate esta botella conmigo / Y en el último trago me besas. / Esperamos que no haya testigos / por si acaso te diera vergüenza". Estos son versos de la tercera estrofa de "El último trago" y "El último trago" es una de las canciones predilectas de José Alfredo Jiménez, un señor mexicano que escribió, por ejemplo, "El rey" y que hizo grande la música a este lado del río Grande. Lila Downs, antes de anoche, sobre las tablas del teatro Palacio Valdés, sin darse un pijo de importancia, anunció: "Y ahora vamos a cantar una de José Alfredo Jiménez". Así como si nada. Y eso que José Alfredo Jiménez es como Dios. Lila Downs diciendo eso de que en el último trago consigue el beso que busca lo que hizo fue conquistar a los espectadores que llenaron el sábado el teatro avilesino. Música mexicana, aplausos siderales, amores para pensar y penar. "Nada me han enseñado los años / siempre caigo en los mismos errores / otra vez a brindar con extraños / y a llorar por los mismos dolores".

Pero esa fue sólo una de las canciones del espectáculo que montó la mexicana sobre el escenario avilesino. Ella y los siete músicos que la acompañaban: sección de vientos y de percusiones. Y guitarristas a los teclados. Y ella, eterna, jugando con fulares y una voz prodigiosa. La que puso sobre la escena para cantar, por ejemplo, "Zapata se queda": "Por la sombra de la ceiba / se escuchó un disparo / y cayó un gallo negro / por la calle de milagros". Lila Downs canta su tierra, su pasado, su presente. Y su futuro. Habló de las casi setenta lenguas que se pronuncian en su nación, algunas, con hasta siete millones de hablantes. México en cada verso, en cada fonema que arranca su voz gigante acompañada por una banda deliciosa. Salió a escena entre humo blanco. Ella sola, con sus compañeros del coro, "a capella", con los pelos como escarpias: "Yo ya me voy / a morir a los desiertos". Y esa voz embrujadora sirvió para hacerse con el personal que llenó el teatro avilesino. Lila Downs agradeció el llenazo a la alcaldesa Mariví Monteserín, a la concejala de Cultura y hasta la Virgen de La Luz, la patrona de Avilés, la ciudad que le acogió como si nada en su primera visita. Downs vino después de Ses, que sirvió de telonera. Las dos se ganaron la aclamación.