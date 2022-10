La independencia que da la libertad

Hace unos días saltaba la polémica en relación con la reforma de los Estatutos de Radio Televisión Española. Bajo las razones oficiales, la mayoría han criticado la medida tildando la maniobra de un "intento de conseguir el control absoluto de la televisión".

La polémica entre los políticos y los medios de comunicación en una constante, y si hablamos de la Televisión, muchos más.

Con motivo del reciente fallecimiento de Jesús Quintero, recuperé una entrevista que data en el año 2007, donde el entrevistado era José María García. Dos monstruos de la comunicación, de mente lúcida que personifican como nadie aquella frase de una canción de Julio Iglesias: "El Quijote" que decía "Soy de aquellos que sueñan con la libertad…", que difícil ha de ser para un periodista, ser libre en su profesión. En esa entrevista queda acreditado que tanto José María García como Jesús Quintero eran dos profesionales de la comunicación que luchaban por su libertad.

José María García decía en esa entrevista que el halago debilita, al mismo tiempo sentenciaba que la libertad es el único crédito que tiene un periodista. Los políticos no quieren periodistas, proseguía, los políticos quieren aduladores, los políticos quieren taquígrafos, amanuenses. Eran sin duda, duras palabras que el periodista dedicaba a los políticos con independencia del signo que sean, decía. La lucha de intereses es tan grande, a los periodistas les pagan tan poco, y tiene que comer…, caramba con el fondo de esta frase que a modo de justificación esgrimía el gran José María.

El intento de control de los políticos sobre los medios de comunicación viene de antiguo. Todos sabemos que la 1 y la 2 es la televisión gubernamental, ahora lo es del PSOE, de ahí ese intento de dar plenos poderes a la presidenta de RTVE Elena Sánchez, impuesta por el actual gobierno. Todos somos testigos de los cambios de cara que se producen en las televisiones públicas con los cambios de gobierno.

Aún más cerca, en Asturias, todos recordamos la polémica en el gobierno de Francisco Álvarez Cascos con la TPA del Principado, politización de las encuestas, falta de transparencia y centralización del poder en el director general eran acusaciones (lo digo defendiendo la postura del partido político, en aquel momento) que se escuchaban con insistencia. Los gobiernos conciben las televisiones, a los periodistas como medios de propaganda, el medio idóneo de captación de votos, de ahí que José María García dijese que: a los gobiernos no les interesan periodistas de investigación.

En esa entrevista a José María García, escuché otra frase que me confirmó la inteligencia del periodista, hablaba a propósito de lo que le había dicho a Mariano Rajoy, cuando llegó a presidente del gobierno: "Tienes dos cosas una buena y otra mala. La buena es que tú pasas por los sitios y no manchas y la mala es que pasas por los sitios y no limpias".

Sin entrar a confirmar o a desmentir tal comentario, porque no tengo la suficiente información para ello, pero pensé que el señor García tenía que ser muy amigo del señor Rajoy para decirle aquello.

En la mediocridad política actual no resultaría tan perjudicial tal afirmación, no son pocos los políticos que no solamente no limpian cuando llegan, sino que ensucian, pero tengo un déficit de estoicismo y eso no sirve como excusa.

Me viene como anillo al dedo la afirmación del gran José María García, al estar en plena actualidad el candidato del PP en Asturias. Cuando estamos asistiendo a la quiniela de candidatos, cuando estamos esperando que Génova decida. El ejemplo de Andalucía o de Madrid evidencia la importancia de un buen candidato y la prueba de que no todo está escrito, y que el cambio es posible.

Hace unos días asistí a la entrega del premio "Jamón de Plata Negra Grande Covián" en la Sidrería Yumay, en Villalegre, que este año fue entregado al epidemiólogo Daniel López Acuña, exdirector de Acciones de Salud de la Organización Mundial de la Salud. En ese acto tuve ocasión de escuchar al consejero de Sanidad al Sr. Fernández Muñiz, al que felicito desde aquí por su discurso. Dijo algo con lo que coincido totalmente: “Gestionar es decidir y para ello es necesario saber rodearse de los mejores". Difícil tarea, sin duda.

El atributo que no debería tener quien resulte ser el agraciado con el honor de ser el candidato del PP en Asturias, no debe contentarse con esa frase de José María García: será necesario que por donde pase no manche, pero sin duda e igual de necesario que por donde pase limpie. En caso contrario, Asturias tendrá el mismo destino, y seguirá siendo un cheque en blanco para los gobiernos socialistas.

"Laissez faire, laissez pasar" es una expresión acertada para la economía, pero no en la gestión de partidos políticos cuando quieren gobernar y se tiene propósito de cambio.