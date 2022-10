El banco de madera

Ha llegado el otoño, otro más de hojas agonizantes desprendiéndose de cielos amarillos, lentamente dirijo mis pasos hacia los tiestos desconchados de plantas atardecidas, hasta llegar al resplandor de un níveo desteñido y familiar, hasta llegar a ti, banco de madera, en el que converge el espacio del jardín como un núcleo necesario de paz y también de una tenue y necesaria tristeza.

Cuántas veces has contemplado nuestras vidas, podría decirse que en ti se condensa nuestro tiempo de cobre de la manera más intensa. La felicidad de la niñez y los cumpleaños, la rebeldía ligera de nuestras bocas de agua adolescentes, los consejos de los abuelos que nos sujetan entre las manos como una aurora clara o una fruta jugosa, la madurez que cura la lucha inquieta…

Y aunque nuestra existencia no dejó de ser la de siempre, en ocasiones también nos alejamos de ti creyendo ser humo o aire, creyendo ser otros reflejados en los espejos o en las ciudades, pero ahora lo que más añoro es regresar a ti, porque al verte apoyado sobre el tronco gris, pues ya casi por ti solo no te sostienes, recobro la serenidad y la certeza de que deshaciéndonos hay una esperanza febril de ser naturaleza blanca o alma, de ser esencia compacta en nuestro norte recobrado.

Juntos, mi querido banco de madera, cuántos libros, cuántos sueños, cuántas visiones impacientes hemos compartido hasta llegar a este ahora solitario, pero más sincero que nunca en el que soy capaz de sonreír sin que ya nada me altere, a pesar de este mundo dolorido que tanto aterra, porque imperecederos o antiguos con la música del agua cayendo de las hojas somos simetrías y naranjas desprendidas sobre el suelo y la yerba.

Ya te fundes con la raíz del árbol centenario restableciendo tu origen, tu materia. Ya te fundes con las acacias y los manzanos y recuperas tu aroma más puro y juntos escuchamos el lenguaje de los pájaros y todo vuelve a ser tierno, infantil, simple y alejado de la dureza de la piedra.

Querido banco de madera, sin ti habría sido otra tan alejada de mí que quizás nunca me hubiera podido encontrar, sin ti quizás hubiera sucumbido a la cólera de las cosas fieras, pero no ha sido así, por eso aunque ya la casa esté callada, volvamos una vez más al milagro del asombro, desordenemos la niebla de esta tarde, no importa que ya estemos muy solos y escribamos juntos una página más.