Afra Kane, bálsamo contra el desánimo

Único concierto en España… Segunda sesión de jazz, soul, funky... y la alegría de los organizadores se palpaba en el ambiente del club, lleno hasta la bandera, habilitada una semiclandestina barra de bar para acompañar una verdadera sesión muy especial. Y tanto que lo era, en palabras del director del Fifty-Fifty: "Llevamos dos años detrás de ella, el pasado no pudo ser por estar de gira en Hong Kong, que paga mejor que nosotros", bromeaba Yvan Corbat. No en vano Kane fue ganadora en el prestigioso festival de jazz de Montreux en la categoría solista, al mejor talento.

Acompañada solo por su piano, la cantautora y pianista italiana de padres nigerianos y que vive en Suiza desde hace siete años encandiló inmediatamente a los asistentes en un perfecto español con composiciones que hablan de amor, de las emociones que experimentan los seres humanos en todo momento y de experiencias de su propia vida. Esas experiencias que en la pandemia, sin ayudas para artistas en su país, se planteó incluso buscar otros trabajos, hasta de "influencer" o "community manager"…

Sus influencias musicales no son pocas: Aretha Franklin, Nina Simone y Otis Redding... Y así fue desgranando los temas de su último disco "Hypersensitive", que no es un título cualquiera ya que Kane en el tema "Blow my Mind", recordó la conexión entre el cerebro (la razón) y el corazón (las emociones). En definitiva la "inteligencia emocional", las emociones son las que le llevaron a perseguir su sueño personal de intérprete, aunque ese no fuera el de sus padres.

Y ese resurgir después de la pandemia se tradujo en la composición "Start Again" para no caer en el desánimo, continuando con tres composiciones seguidas: "Poeme (desiderium)", "Prélude" y "Finish Line” que presentó a modo de suite.

Para finalizar el concierto, invitó al nutrido público a corear la canción que inicia su disco "Building", una sesión que dejo todo un sabor a una renacida Nina Simone en la Factoría Cultural de Avilés. Único concierto en España...