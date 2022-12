El mirador de la margen derecha

Recientemente ha salido adelante el plan de acción a corto plazo para la disminución de los niveles de partículas PM10 en la margen izquierda de la ría, documento que recoge medidas de actuación sobre un parámetro preocupante por los niveles que arrojan las estaciones de medición. Estaciones de control de la calidad del aire gestionadas por la Administración autonómica, en concreto, cuatro, ubicadas en nuestro municipio y otra en Salinas.

Pues bien, una vez en contexto cabe preguntarse cómo está la situación la margen derecha respecto al otro lado de la ría. En consecuencia, actuar o no para alcanzar ese equilibrio Medioambiental que establece la actividad fabril de la zona y los parámetros normativos actuales.

La cuestión es que no se mide. Si no se mide no se puede valorar. No se mide porque la Administración no dispone de estaciones de medición de calidad del aire del Principado en esta zona; margen derecha de la ría. Extenso territorio del municipio.

Hay estaciones de medición, impuestas por las autorizaciones ambientales integradas a empresas de esta zona, situadas en el entorno la mayoría, próximas a focos de emisión que en general no resultan válidas para valorar los parámetros límites de protección de la salud humana, según normativa estatal y europea. Aunque su información constituye de utilidad para el conocimiento de los contaminantes en cada zona.

En la zona de Tabiella, Alcoa ubicó en su día una de sus estaciones a unos 2 kilómetros de la zona fabril del PEPA, con mediciones poco significativas en general debido a la distancia. Sin embargo, arroja valores de PM10 que en ocasiones están por encima de los recomendados por la OMS.

En la actualidad, la desaparición de actividad industrial de Alcoa brinda la oportunidad a disponer de una de sus dos estaciones de medición situada en una zona donde no es afectada por la actividad industrial como anteriormente, está situada en Barredo (Gozón).

El Ayuntamiento tiene la oportunidad de solicitar al Principado incorporar estas estaciones en la Red de Estaciones de Calidad del Aire del Principado y mediar con Alcoa para la cesión de la de Barredo a una zona donde las que las personas tengan acceso y donde existan viviendas permanentes para dar cumplimiento a la normativa.

La zona próxima al PEPA como el entorno del Cinturón Ambiental y Área recreativa de Valliniello sería una localización conveniente para iniciar registros reales de la actividad fabril de la zona y así poder valorar si la margen derecha tiene necesidad de medidas en la misma línea que se han aplicado a la margen izquierda.

Desde la Política de Calidad de la Consejería de Medio Ambiente hay un compromiso por "el aumento de calidad del control de los procesos de manera que implique una mayor confianza y satisfacción de la ciudadanía". Pues aquí tiene una buena oportunidad junto con el Ayuntamiento para ‘comenzar’ a dotar de medios y disponer de mediciones que nos equiparen al resto de las zonas del Avilés.

Es un momento idóneo para dar este paso en esta zona, a las puertas de la aprobación de Ley de Calidad Ambiental del Principado, en sus últimos trámites parlamentarios. Esta Ley presenta novedades que afectan a la autorización ambiental integrada y la nueva figura de la declaración responsable ambiental que llevará al cumplimiento de una normativa donde los efectos sobre el medioambiente son vigilados por la administración. Para ello disponer de más estaciones de medida ayudaría a un mejor análisis y control.

Tod ello, sin olvidarnos del Plan Estratégico de Calidad del Aire del Principado 2021-2030 que en su documento marco para su elaboración recoge el potenciar y desarrollar esa red de control para converger hacia los exigentes niveles que recomienda la OMS. Y sin olvidar tampoco el Pacto Verde Europeo propuesto reciente mente por la CE que va en la misma línea. con su objetivo a corto y medio plazo.

Es el momento de actuar en la margen derecha en materia medioambiental para posicionarse según se muestra en todos estos documentos referenciados.

La política medioambiental que se aplique en una zona es tan importante como el resto de políticas sociales, industriales y territoriales. El crecimiento y desarrollo de una zona como la margen derecha va de la mano del compromiso de las administraciones locales y regionales. En este aspecto, el medioambiental, como en otros, se ve que no hay interés.

Disponer de un equilibrio en ambas márgenes de la ría supondría crecer por igual en todo el municipio. El medioambiental es uno de los factores que hacen mas o menos atractiva una zona para que se desarrolle y crezca. Este tipo de falta de atención está marcando la estrategia de crecimiento de unas zonas del municipio respecto a otras.

En definitiva, la que pierde en un primer momento es la zona, la margen derecha, pero en su conjunto pierde toda la población; Avilés, porque ven mermado su crecimiento como municipio.

La calidad del aire de Avilés tiene que ser de todo Avilés, no de parte de Avilés. No es de razón excluir zonas con potencial de crecimiento. Todos somos Avilés.