Hay noticias que momentáneamente te paralizan el corazón, por lo que significan y por lo inesperadas.

Casi todos sabemos lo que estábamos haciendo cuando conocimos algo que nos impactó o nos sobresaltó. Es como si ese momento se quedara grabado en nosotros para siempre.

Así, estoy segura de que yo nunca olvidaré lo que estaba haciendo ayer a mediodía, y dónde me encontraba, cuando me comunicaron la muerte de Ángel Suárez- Valdés Fernández, Angelín el del Aeropuerto, para todos los que lo queremos, que somos muchos.

Jamás un nombre estuvo más de acuerdo con la personalidad de quien lo llevaba; Angelín fue un auténtico ángel para casi todos los que algún día pasamos por el Aeropuerto de Asturias.

Cuántos favores nos has hecho querido Angelín. Cuántas papeletas nos has solucionado… Eras feliz ayudando a la gente. Contigo se va una parte importantísima de Iberia en Asturias, contigo se va una parte inolvidable de nuestra vida.

Siempre era un placer charlar contigo y tomar un café antes de la salida del vuelo.

Tu conseguías que las esperas, tan habituales, fueran llevaderas. Siempre de buen humor y con una sonrisa que contagiaba optimismo.

Tu ausencia, querido Angelín nos duele. Todo mi cariño para Pilar, tu mujer. Para Mati, tu hermana. Para toda tu familia.

Ranón ya no será lo mismo sin ti. Te has embarcado en ese vuelo que todos haremos un día. Me duele tu marcha, siento dolor en el corazón, pero creo que tu singladura será muy buena. El bien que siempre has intentado hacer, el cariño y amabilidad con los que nos tratabas a todos, te dan alas para volar a lo más alto.