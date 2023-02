En el año 2010 se produjo un antes y un después en la gestión de los planes de empleo en el Ayuntamiento de Avilés. El resultado de aquellas demandas en contra del Ayuntamiento no era tan sorpresivo como se quiso explicar. Pero ciertamente supusieron un quebradero de gestión muy considerable, además de un posible engaño para 113 personas a las que alguien les había prometido erradas esperanzas de pasar a formar parte de la plantilla municipal. La inefable consecuencia de todo ello fue que los planes de empleo y otros programas, como las escuelas taller y los talleres de empleo, pasaron a peor vida, reducidos a su mínima expresión. El argumento reiterado de los gobiernos municipales para su supresión fue el de una supuesta inseguridad jurídica. Al tiempo que hubo otros silencios inexplicables y sostenidos por quienes tuvieron y tienen bastante que decir al respecto. Quizás, con la excepción de algunas declaraciones habidas a media voz y otras que pudieron darse, sin traspasar los muros de algunos despachos o de algunos bares.

Nadie ha dicho que encontrar soluciones a las cosas sea fácil. Bucear en cuestiones legislativas siempre es farragoso y complejo. El catálogo normativo de este país nuestro da para aburrir al más pintado, provocando ambigüedades o interpretaciones que dan a entender una cosa y su contraria. Lo cual, pudiera dar pie a que alguien sienta tentación de contarnos o cantarnos milongas que se bailan a paso cambiado. Tal es así que uno tiene más interrogantes que respuestas, pero hay que expresarlas.

Una parte considerable de las sentencias producidas en la gestión de programas de empleo fueron por una desviación de su finalidad, por su utilización en actividades o tareas que los juzgados consideraron propias de personal de las plantillas o de las estructuras de los ayuntamientos.

Fuera de Avilés se han hecho esfuerzos varios por buscar las modalidades de contratación que ofreciesen un mejor encaje o también para mejorar la regulación interna de su relación laboral o sus convenios colectivos. También exploraron fórmulas para concretar o sustantivar el contenido, objeto y duración de los nombramientos o contratos, asignándoles cometidos concretos. Desconocemos si ese esfuerzo se hizo realmente en Avilés.

Existen tres posibles tipos de vinculación de las personas que trabajan en las administraciones públicas. La relación estatuaria, aplicada hoy a los servicios de salud; la relación funcionarial, que puede ser de carrera o de interinidad y la relación laboral común, que puede ser fija o temporal, como en cualquier otra empresa. A partir de ello, se pueden realizar nombramientos como personal funcionario interino a aquellas personas que se pudieran seleccionar al amparo de programas de empleo, sin que además corresponda indemnización al final de su etapa. También pueden ser contratadas en el régimen laboral común, con las modalidades contractuales existentes, antes y después de la reforma laboral de diciembre de 2021.

Es cierto que la supresión que se produjo hace muchos años de la modalidad de los contratos de inserción pudo perjudicar la contratación de programas de empleo, pero existían otros tipos de contratación que se utilizaron posteriormente y que fueron el inicio de las reclamaciones. No todas las sentencias han sido contrarias a los ayuntamientos, dado que fueron desestimadas muchas demandas que se habían planteado por personas que habían firmado contratos de prácticas. Desconocemos los motivos por los que otros ayuntamientos pueden utilizar fórmulas de contratación que aquí no se utilizan o, en caso de haberse aplicado, no puedan tener una carácter más amplio o generalizado.

La citada reforma laboral ha cambiado la denominación y contenido de los contratos formativos y de prácticas, pero también ha introducido algunos aspectos nuevos para las contrataciones de programas de empleo, citados más recientemente en la nota informativa del Servicio Público de Empleo, fechada en mayo de 2022. Es relativa a la "Utilización del contrato para la mejora de la ocupabilidad y la inserción laboral en el marco de los programas de activación para el empleo desarrollados por las entidades locales". Viene a determinar pautas explícitas para el desarrollo de políticas activas de empleo por los ayuntamientos. En dicha nota se incluyen referencias concretas a las modificaciones introducidas por la reforma laboral de diciembre de 2021 y otras normas concordantes que directa o tangencialmente afectan al asunto. No hemos visto a nadie que nos explique los motivos por los que no se pueda tener en consideración su contenido.

Pero la madre del cordero viene cuando se oye decir que el mayor impedimento es la existencia de una cláusula en el vigente convenio colectivo, por la que en caso de reconocimiento judicial de un despido improcedente se otorga la facultad de elección a la persona despedida para que opte entre la opción de readmisión al Ayuntamiento o por la indemnización. Llegado a este punto, dos consideraciones necesarias. En primer lugar, como ya se ha dicho muchas veces, dicha cláusula entra en funcionamiento única y exclusivamente cuando de forma previa exista una sentencia firme que condene al Ayuntamiento por despido improcedente, no antes. Pero lo más llamativo es que no nos consta la vigencia de dicha cláusula. En el BOPA de 7 de octubre de 2015 está publicado el acuerdo entre el Ayuntamiento de Avilés y las secciones sindicales municipales de UGT y CC OO. En dicho acuerdo, además del "gran logro" de bajar el sueldo que se había establecido para el personal de programas de empleo en el convenio de 2008, también eliminan la aplicación de la cláusula de despido improcedente para todo ese personal.

Nadie ha expuesto nunca el trasfondo o contexto de dicha negociación ni a quién benefició. Ni nos consta que ese acuerdo tan importante tuviese la aprobación de la plantilla municipal. Desconocemos si ello supuso alguna contrapartida no explicada o simplemente se trató de una generosidad sindical sin precedentes o, quizás, de una ingenuidad sindical mayúscula. Pero más importante aún, también desconocemos lo que ocurrió con tal acuerdo, en que cajón se guardó y por qué motivos.