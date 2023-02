El fútbol es ópera

Stefano Massini (Florencia, 1975) se hizo célebre como dramaturgo cuando escribió "Lehman Trilogy" o cómo llevar dos siglos de historia empresarial a las tablas. Estrenó en Italia y también en Broadway. Se llevó un "Tony" de Nueva York. La versión española de aquella locura teatral la materializó Sergio Peris-Mencheta, que es uno de los directores de escena con más talento a este lado del Mississippi y, si me apuran, también del otro. Massini escribe epopeyas en verso libre que sólo cobran forma cuando tipos como Peris-Mencheta se meten de hoz y coz en cada una de las sílabas que va componiendo. Y haciéndolo así, salió una obra maestra (se estrenó en el teatro Palacio Valdés en agosto de 2018).

Con estos mimbres, era en cierto modo natural que Massini y Peris-Mencheta repitieran experiencia. Eso fue "The Ladies Football Club", una comedia musical prodigiosa que estrenó en la primavera del año pasado en Bilbao y que, desde entonces, no ha detenido su gira (el viernes, Avilés; ayer, Gijón). Once mujeres sobre escena, una historia de fútbol tras el telón: obreras que divirtieron los ocios ingleses durante la Primera Guerra Mundial, cuando los hombres morían en Flandes. Massini proponía un soliloquio, un relato de una mujer sobre las mujeres que empezaron la aventura, pero Peris-Mencheta extrae de ese soliloquio una ópera prodigiosa (con música de Litus), un documental, una película, un espectáculo de ballet. Todo junto y en una escenografía (Alessio Meloni) que unas veces es una fábrica y otras un campo de fútbol. Las ladies entusiasmaron al personal, pero sobre todo el trabajo del muñidor de esta fiesta. Que anteayer, inquieto, volvió a ver su espectáculo en Avilés.