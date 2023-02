Ya ha pasado un año

Ya, casi sin darnos cuenta, ha pasado un año desde tu partida, Rubén. Y siempre te tenemos muy presente, pero especialmente te rememoro cuando contemplo algún paisaje en el ocaso, cuando percibo un aire suave o mi mirada se inunda de un sol que quisiera ser eterno y solo es atardecido, porque tú siempre fuiste un ser sereno y distinto a mí, pero, a pesar de ello, siempre congeniamos y compartimos –aún en la distancia– un cariño sincero, ese que muchas veces solo se adquiere desde la niñez…

Y te recuerdo, porque no quiero olvidar cuando aprendí a andar en bicicleta o a nadar, porque tú siempre lo hacías antes que yo, y eras el modelo a seguir en esas cosas que a mí no se me daban también como a ti.

Y hoy cuando entro en casa, te contemplo en la foto que reposa encima del zapatero con tu tez morena y semblante sonriente, esa foto que te hizo tu padre y que creo que fue en Menorca.

Destaca tu camiseta roja en la oscuridad de los días, porque así es la vida: color y sombra, asombro y rutina; pero tu presencia sigue estando entre nosotros y ya con más sosiego que en aquellas primeras horas, que en aquellos primeros días.

Las ramas de los árboles, Rubén, se han desprovisto de nuevo de hojas y hay días fríos y lluviosos, y hay lecturas, risas, películas y también días estresantes y muchos paseos por la calle en la que vivió la abuela.

Todo se repite, aunque sea nuevo y distinto y vivimos no solo por nosotros, también por aquellos días de películas en blanco y negro y dulces y postres y tardes con tazas de leche caliente.

Y aunque hubiese un luego inesperado y vertiginoso, mereció la pena todo aquello. Mereció la pena bucear bajo el agua y sentirnos salpicados por las olas y falsamente seguros, y ver despreocupados pasar las horas en los parques umbrosos y en los jardines inmensos cuando el único techo eran los árboles, cuando el único límite de los días era el cielo estrellado. Sin duda, mereció la pena…

Y por eso tu recuerdo es tan necesario como la ilusión de aquellas cosas blancas en estado puro, como un sueño de violines en las riberas de los ríos y como alegrías de vuelos luminosos y rebosantes de gotas de agua, de juegos y pinares repletos de cometas, de almas doradas como tus cabellos cuando eras un niño.