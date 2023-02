Menos máscaras y más caras

Decían en los años ochenta y primeros noventa del siglo pasado que, el de Avilés, era el mejor carnaval del Norte. Los voceros y cronistas de entonces echaban mano de ese ramalazo bilbaíno que tiene esta villa nuestra, que antes había sido La Atenas del Norte. También. Estas cosas se decían tan alto, tan al norte, que nunca se acababa de precisar qué norte era ése: si el norte de Asturias, el norte de España, el norte de Europa, el norte del mundo mundial... Pero que era el mejor, nadie lo dudaba; lo decía el ayuntamiento. Modelo Avilés.

No es cuestión de discutir una información tan oficial en estas breves líneas, pero sí de plantearse el vuelco, siempre desde el punto de vista histórico, que en poco más de un siglo han dado estas cosas de las carnes tolendas. De toda la vida de Dios, ese período carnavalero había comprendido los tres días anteriores a la Cuaresma. Un tiempo de hacer acopio de juerga antes de la llegada de la tristeza, también oficial, que vendría después. Largos días de penitencia, ayuno y recogimiento desde el Miércoles de Ceniza al Jueves Santo.

Así que, en esos tres días, se montaban fiestas populares a base de mascaradas, comparsas, bailes y otros regocijos bulliciosos, pero nada de normas. Nada de autoridad. Todo anarquía, contento y huida de corsés oficiales; nada puesto por el ayuntamiento. Más bien al contrario, los siempre sumisos parroquianos aprovechaban esa breve espita para sacar a ventilar las palabras soeces, los disfraces grotescos, los excesos de comida y bebida y, sobre todo, las alusiones al sexo y las representaciones capaces de ridiculizar a las autoridades. Así había sido durante muchos años. Hasta que dejó de serlo.

Esos días fugaces de libertinaje programado eran posibles en carnavales rurales y tradiciones centenarias, pero, al llegar el siglo XX, eso se iba perdiendo en la lejanía de los años. El carnaval, como todo lo que tenía que ver con la diversión y el ocio, se masificaba con los tiempos modernos y urbanos. Con el progreso de las comunicaciones, con la velocidad de las noticias, las fábricas y el humo de las chimeneas. Y, a su propia escala, ese proceso llegó también a Avilés. A los carnavales se sumaron pronto las nuevas modas. Por las grietas de los protocolos habituales –concursos de carrozas, coches, comparsas, estudiantinas y máscaras, a pie o a caballo– se fueron colando otras cosas.

Por ejemplo los bailes. Estos festejos podían ser de pudientes o de plebeyos. Con los primeros no había problema, lejos de ellos el escándalo público, sus reuniones serían siempre elegantes, de mucha confianza y gente distinguida. Pero en los bailes de menor precio la cosa no estaba tan segura. En aquellos saraos se bailaba, claro. Se bailaba "agarrao", porque esos eran los bailes que traían las modernidades de entonces, dónde vamos a parar. Las autoridades temían que se les fuera de las manos. Valga la redundancia. Siempre hubo tutela, siempre vigilancia sobre esto de los bailables y los bailarines aficionados. Y la custodia se trocó en denuncia y persecución cuando, en los bailes de La Chistera que organizaba el Teatro-Circo Somines en 1911 y 1912, alguien dijo que anidaba satanás.

Estas cosas sucedían porque estaba bastante asumido que, a la gente de orden y a los encargados de imponer el orden, el carnaval no les hacía gracia alguna. A la Iglesia, de oficio, tampoco. Pero prohibir el carnaval era algo así como ponerle puertas al campo. Hacerlo más interesante y a ver qué pasa luego. Sin embargo lo del Somines no podía colar como si tal cosa. Bajo la apariencia de un baile de sociedad bien montado; con invitaciones, socios y carnés, se escondía el maligno para dar espectáculos de mejor no mirar, de no me lo cuente usted, de no te menees. O como se diga.

De aquello se hizo lenguas toda la villa. Qué digo toda la villa; toda la comarca. Cómo qué la comarca, toda Asturias. Pensarán que soy un exagerado (enmascarado), pero no es así. Al menos no lo fue para la sociedad La Peña, residenciada en el viejo Teatro-Circo Somines, cuando los supuestos excesos de sus bailes llegaron a "El Carbayón". Tal era la gracia del diario clerical ovetense, siempre inflexible en los asuntos de vigilancia de la moral y que, a lo que se ve, tenía informadores de guardia por todo el Principado. Sobre La Peña, el Somines y La Chistera lanzó sus andanadas el periódico de la Iglesia y aquellos danzables quedaron calificados como "atentados al orden moral" perpetrados por "tan escabrosos bailes".

Eso extremó la vigilancia sobre los bailes, y el carnaval todo, en la década siguiente. Intervenida como estaba, la fiesta seguía adelante, incluso los bailes de La Chistera, que eran nada menos que siete: sábado de Piñata, martes de Carnaval, domingo de La Vieja y otros cuatro de entrenamiento.

La vigilancia era consustancial al carnaval. Esos días los alcaldes de todos los tiempos empapelaban sus pueblos con bandos, edictos y demás prohibiciones varias, que iban desde la precaución sobre los enmascarados, para que no fuesen ocasión de cometer crímenes en la impunidad, hasta la vigilancia de la moral y las buenas costumbres. Y eso desde que el mundo era mundo. En tiempos de Carlos I, en 1523, en algunos lugares la broma podía costarle al infractor, si era de extracción humilde, cien azotes públicos, si era noble, seis meses de destierro.

Aquellos días habían pasado, el Avilés de los años diez, no era la Castilla del siglo XVI y sus calles tenían una (muy tenue) iluminación nocturna que permitía identificar incluso a los enmascarados. Pero el carnaval seguía bajo inspección. Sus noticias y sus actos salían a la calle con escolta. Tanta vigilancia cuajó nada más llegar los años veinte. En 1921, para dar cumplimiento a una Real Orden del Ministerio de Gobernación de 13 de enero, el alcalde de Avilés, que lo era entonces José Antonio Guardado, se marcó un edicto en el que le hacía un traje al carnaval, pero no de disfraces, precisamente.

En aquel escrito quedaba absolutamente prohibida la circulación, a pie, de personas enmascaradas, o con antifaz "o tiznadas en forma que no puedan ser inmediatamente reconocidas o identificadas". Sólo les era permitida tal condición en su traslado desde la casa a los salones de baile, cuando se hicieran acompañar por "persona de plena garantía y responsabilidad". Que no podía salir cualquiera de cualquier manera esos días. Y tampoco podrían hacerlo en carruajes o carretas, sin la autorización de la alcaldía y siempre que no osaran descender del carro, por supuesto. La misma autorización que necesitaban las agrupaciones artísticas y comparsas, si se les ocurría salir a cara cubierta, cosa que sólo lograrían si eran fichados en la alcaldía con la entrega de una relación previa. Con los trajes no había problema, podrían lucirse, siempre que no fueran de obispo o cosa semejante, pero, eso sí, a cara limpia. Los infractores irían al cuartón y pagarían multa.

Si esto ocurría dos años antes de la dictadura de Primo de Rivera, se pueden imaginar después. Hasta la llegada de la República, en los primeros treinta, la fiesta no volvió a reverdecer con la libertad anterior, aunque se siguieron haciendo bailes de carnaval, eso sí, con el mayor decoro y elegancia, para gente bien de toda Asturias. Como los famosos carnavales de 1924, organizados por la “Tertulia Los 19”, con un concurso provincial de disfraces, castos y buenos, con máscaras al ritmo de las orquestas de Álvarez y Camuesco y en el flamante Teatro Palacio Valdés.

Con la Segunda República una Comisión Popular de Festejos organizó en la calle, otra vez, comparsas, estudiantinas y desenterró el entierro de la sardina. A la llegada de la dictadura franquista, desde el primer minuto, el carnaval fue prohibido. Se hizo del lunes de carnaval un día "limpio y normal", según los documentos oficiales. Día sin "zafias manifestaciones de máscaras, murgas, y predicadores de carro y sin otras obscenidades por el estilo que hacían verdaderamente odiosos para las personas de buen gusto y cristianas, los días de Carnaval".

No hubo la misma tensión persecutoria durante todo el franquismo, pero los carnavales dejaron de ser las fiestas favoritas hasta que, en los años ochenta, con la Transición y los nuevos ayuntamientos, todo volvió a la calle, ante el entusiasmo de la joven generación siderúrgica (baby boomer dicen ahora) y la subvención municipal. Sardinas y foquinas, máscaras a cascoporro, chigres antroxaos y descensos fluviales en seco. Y volvemos a aquel Norte en el que dicen que éramos los mejores. Hasta que el Ayuntamiento dejó de tener tanto entusiasmo financiero en los años noventa, claro. Desde entonces esta fiesta sólo brilla con la espuma del Descenso de Galiana. Y trabajo que le cuesta, otra vez, al Ayuntamiento.

Todo ha cambiado desde que los "baby boomers" toman sintrom. Antes las autoridades perseguían a los enmascarados. Querían ver las caras, no las máscaras. Ahora son las autoridades las encargadas de organizar los bailes de máscaras, de patrocinar la fiesta y de empeñarse en que la gente se disfrace y se divierta. Vuelven a ocultarse las caras, pero las máscaras salen más caras, sobre todo al erario público.