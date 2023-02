Febrero loco

Febrero tiene fama de loco y no es gratuita. Le viene del refranero y también de que es un mes en el que la atmósfera se comporta de un modo que no es predecible. Lo mismo puede hacer un frío que pela que un calor tropical. En febrero las previsiones apenas sirven de nada porque la realidad las destroza. Es un mes que va a su bola y tanto le da que el anticiclón esté en las Azores como en la isla La Deva. Siempre puede pasar cualquier cosa y no solo por lo que se refiere a la meteorología. La influencia de su locura lo abarca todo y nada –ni nadie– escapa a su influjo por más que los escépticos lo pongan en duda.

Podía pasar en cualquier mes del año, pero fue en febrero cuando nos enteramos de que hay trenes que no caben por los túneles, que un histórico del Partido Comunista se presenta como candidato de la ultraderecha para una moción de censura, que al Rey Emérito, que aquí no lo saluda, casi, ni su hijo, en Francia lo vitorean y hasta le hacen la reverencia, y que los chinos, que son campeones del mundo en tecnología, espían a los americanos con globos que se inventaron hace dos siglos. Las locuras que comentamos están sucediendo en febrero, un mes en el que también se celebra la gran locura del carnaval y el aniversario de aquella carnavalada que protagonizó Tejero, el 23 de febrero de 1981, y que, al final, no acabó en tragedia porque Sabino Fernández Campo se puso terco defendiendo la democracia. Referir estos sucesos no significa culpar a febrero de todos los males y eximir de responsabilidad a quienes, en cada caso, la tengan. Sería absurdo que lo culpáramos de la peripecia de los túneles y los trenes, de que Ramón Tamames esté poco menos que como la cabra de la legión o que Antonio Garamendi haya pasado de ser un sufrido autónomo a un trabajador asalariado que cobra y cotiza a la Seguridad Social por 400.000 euros al año. Febrero no es culpable de nada, pero coincide que fue ahora cuando se descubrió todo, incluido que Garamendi era un objeto no identificado que sobrevolaba el espacio laboral disfrazado de autónomo. También en febrero, miren por dónde, los muy atareados y excelentísimos señores del Tribunal Supremo dictaron una sentencia por la que autorizan a los jóvenes a gastar el "Bono Cultural Joven" de 400 euros, en algo tan cultural como comprar entradas para las corridas de toros. Estas y otras locuras, que han salido a la luz en febrero, ponen en evidencia una realidad que ignoramos porque nos da miedo. Preferimos mirar para otro lado y justificarlo todo con argumentos que pretenden ser lógicos y no pasan de ser excusas. Menos mal que febrero, el loco, permite que respiremos hondo, oxigenemos nuestro cerebro y hagamos propuestas sensatas. Propuestas como que tal vez sea mejor que los túneles del siglo XIX se adapten a los trenes del siglo XXI y no al revés, que uno que fue comunista encabece una moción de la ultraderecha antes de que lo haga un facha y que los globos no sean otro cuento chino sino el saludo, a modo de broma, de unos extraterrestres simpáticos. Decía Goethe, y estoy de acuerdo, que la locura no es otra cosa que la razón presentada de forma distinta.