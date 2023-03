El paragües ye un oxetu que me gusta especialmente y tien pa mi un aquel especial. Cómprolos de tolos tipos y colores. Sicasí tengo que mercalos baratos porque los dexo en toles partes, y cuando vuelvo a buscalos alcuentru’l sitiu. Amás, toi segura qu’hai lladruepos especializaos en robalos, sobre too cuando llueve. Nun se m’escaez aquel día de nevada n’Uviéu, siendo estudiante de maxisteriu, cuando unos rapaces me corrieron a bolazos por un escampáu cerca de la Facultá. Acabaron estrozándome’l paragües verde que me regalara mio tía Madalena, y llueu escaparon riéndose a cascaraes. Yo marché engafada.

Inventóse pa protexese del agua y n’Asturies necesitase en toles estaciones. Pero amás d’esti usu, por veces, atechámonos baxo un paragües imaxinariu pa qu’otros chaparrones nun nos mueyen l’alma. Tien el paragües el so aspeutu máxicu. Nun debemos abrilu dientro casa, nin siquiera pa ponelu a secar, porque trai mala suerte. Cuando truena hai que zarralu rápido, porque atraye los rayos y val más pillar una bona pingadura. Foi y ye elementu d’ inspiración d’escritores y d’artistes. Por poner un exemplu, el cuadro pintáu por Renoir que precisamente lleva’l nome de “Los paragüas”, impresionista ya impresionante. Viénseme amás a la memoria el musical tan guapu de Mary Poppins: “Supercalifragilisticoespialidoso”o “Cantando bajo la lluvia “ de Gene Kelly y Stanley Donen, nos que’l paragües tien el so papel y da muncho de belleza a les escenes. Con un rellatu, publicáu nel mio llibru A la gueta l’amor, nel qu’el paragües ye protagonista, gané un importante premiu de narrativa. Soi una maniática d’esti artiluxu, Tien una forma singular, y evócanos armonía y guapura y n’ocasiones ye protagonista de los mios sueños. D’otra miente, esiste n’Italia el Museo dell’Ombrello e del Parasole. en Gignese, asitiáu cerca del Lago Maggiore, que, de xuru, será bien prestoso visitalu. La revista "Muy Interesante" (01/04/2009), infórmanos sobre una lleenda china que nos da cuenta de la inventora d’esti artiluxu qu’agora utilizamos en tol mundu. Una moza que se llamaba Lu Mei, dempués de retar al so hermanu pa idear dalgo que los protexese de la lluvia, construyó un bastón del que colgaben trenta y dos varielles chines, cubiertes de tela. L’ello ye que’l paragües paez ser que yá esistía en China nel sieglu XI enantes de Cristo. A mi gústame regalar paragües, l'últimu, merquélu esti añu pa regalá-ylu a un amigu; compré el más grande qu’alcontré, col envís de que lu protexa del agua que nos manda’l Nuberu, y tamién de la lluvia qu'añaga por veces el corazón. Nun sé si acertaría col presente; coles prieses que llevamos a diario, de xuru que la xente tropezará col cachu paragües del mio amigu y él va a sentir más d’un chaparrón. Seique-y valdrá más guardalu, como recuerdu, nel paragüeru. Termino con un haiku: Lluvia interior. Baxo’l paragües lluz, espero l’alba.