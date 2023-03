Eternamente Garralda...

Nadie en Vidangoz podría haber imaginado que aquel pequeñín, que gustaba de tirar bolas de nieve por las humeantes chimeneas del invierno navarro, dejara tanta huella en una ciudad que podía parecer demasiado lejana. Un joven y brillante estudiante de la Universidad Pontificia de Comillas y solista de la prestigiosa Schola Cantorum, que –tras su corta estancia de coadjutor en Jaurrieta– llega a sus tierras maternas para –tras una estancia de siete años en San Juan El Real de Oviedo– arribar en Avilés y nunca más salir de ella. Aquí, abriendo tímidamente la puerta principal de una iglesia de 1380, supo comprender y comprometerse ante el panorama social que se avecinaba. Fue un 21 de junio de 1957… Casi 65 años en Avilés. De todo ese tiempo yo pude compartir con él –codo a codo– 24 años, el trayecto final.

Fue un hombre que supo despertar emociones encendidas, a favor y en contra, ya que no dejaba indiferente a nadie en un mundo en el que lo mejor es callar para no quedar "retratado". Pero ese retrato de don Ángel dependía de la mirada de cada uno: unos prefirieron vivir de oídas, otros mirar de refilón… pero unos cuantos supieron situarse frente a frente y descubrir a ese sacerdote más íntimo, con corazón de pastor, entendiendo así la magnitud de su obra: la consolidación de las reformas en la iglesia iniciadas por don José Menéndez; la fundación de la guardería y colegio para garantizar el acceso a la educación en un Avilés que no tenía aulas para tantos niños y niñas; sus artículos en el periódico para defender sus ideales, sin importarle críticas, sin tirar la piedra y esconder la mano; sus libros sobre la historia de la comarca o los perseguidos y asesinados en Asturias en la persecución religiosa de 1934 a 1939; su involucración en la ciudad en entidades como la Cofradía de El Bollo, Hospital de Avilés o la Escuela de Artes y Oficios; su apuesta decidida por la Semana Santa; el acompañamiento a cientos de familias en entierros, bautizos, bodas, comuniones… Y como toda persona: con sus luces y sombras, aciertos y equivocaciones.

Y todo, parece, tuvo un final aparente el 3 de marzo de 2022. En una habitación del Hospital san Agustín estábamos solos, él y yo… Allí entregó su vida al Dios que amó profundamente, nos tocaba al resto comenzar un nuevo camino en San Nicolás sin él. Y así, en este primer aniversario, en el que cumpliré 7 años como párroco de ésta de La Villa, hemos luchado –¡y mucho!– por sus sueños: hoy el colegio sigue en marcha –habiendo recibido el curso pasado 50 alumnos y 30 en el presente–; Cáritas Parroquial y su ayuda actual a más de 100 familias; Luz Casanova –que ha conseguido este curso 11 empleos a mujeres en situación de exclusión–; la Adoración Nocturna; los sacerdotes y religiosas oriundos de la parroquia; la catequesis con más de 400 niños y la confirmación con más de 200 adolescentes; las cofradías y hermandades de Semana Santa... Sólo este curso recibirán la primera comunión 115 niños y 65 jóvenes la confirmación. La parroquia continúa presente en la Cofradía de El Bollo y en el patronato del Hospital de Avilés. Se ha restaurado la pintura mural (siglo XV) de la sala capitular, descubierta por él...

Seguirá Ángel Garralda en muchas conversaciones, recuerdos o acontecimientos. Su presencia perdurará en cada alumno del colegio, en cada rincón de San Nicolás, en sus libros y estudios. Unos le recordarán con fervor, otros quizá con no tanta pasión. Ha formado –¡ha forjado!– parte de nuestra de historia personal y colectiva… Será imposible olvidarse de él, será –bien merecido lo tiene– eternamente Garralda.