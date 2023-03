La crispación, el miedo y el enfado

La comunicación política en redes sociales en España se ha revolucionado en el último año y medio con la entrada de nuevas formaciones políticas y a cuenta del efecto estrés postpandemia. El uso de las redes ahora, creando comunidades de importantes dimensiones y de gran fidelidad, genera una estrategia comunicativa que incorpora un elemento poco utilizado de forma deliberada hasta ahora tanto por parte de los partidos políticos como por parte de los ciudadanos a título particular y que no es otro que el de la crispación.

Azuzar el miedo y el enfado ante la situación que vive el país parece poco acertado. No solo por las consecuencias que acarrea, sino por abrir la veda a otra forma de obtener rédito político o cualesquiera que sean los objetivos. El Alcalde de Gozón, en una entrevista con este diario, este domingo, así lo hace ver. Y llama el regidor local a volver a los medios de comunicación tradicional, como este mismo soporte que tiene usted entre manos, lector, y que obliga a "trabajar la información".

Sobre el uso de las redes sociales advertía tiempo atrás Fernando Cárdenas en su estudio sobre la crispación como método para aumentar la audiencia en Twitter. Asegura el investigador que, a mayor número de comentarios, mayor alcance tendrá una publicación, indiferentemente del sentido positivo o negativo de las afirmaciones que se realicen. Con esto, se abre todo un abanico de posibilidades de cómo usar la crispación en redes sociales. Además, también habla de la necesidad o no de contestar o interaccionar con determinados comentarios, que son el inicio del proceso de desinformación, al hacer que cuantos más comentarios haya, más alcance se consigue en el mensaje inicial.

El sociólogo polaco Zygmunt Bauman advertía mucho antes de que la pandemia hiciera acto de presencia de nuestra crispada cotidianeidad de que "las redes sociales son una trampa". Este intelectual, una de las voces más lúcidas del pasado siglo XX y principios del XXI, lanzaba esa advertencia porque consideraba que las redes conllevan que las personas que transitan por las mismas "se encierran en sus propias zonas de confort" y solo escuchan el eco de su propia voz.

Pongamos el altavoz, pues, en los mensajes que nos saquen de nuestra zona de confort y antes de que las barbaridades se conviertan en "tweets" y "re-tuits" hasta hacerse virales y acaparar miles o millones de "Me gusta". Seamos conscientes de esos medios tradicionales donde no se piensa en alcanzar el mayor número de seguidores sino en estimular el debate y la reflexión, abrir el diálogo y enfocar las diferencias no hacia la confrontación sino hacia una argumentación constructiva en la medida que, si se genera algún tipo de eco, que sea el del espíritu crítico y la profundización en los asuntos de actualidad desde la pluralidad.

El resto será ruido a atajar antes de que se difunda un mensaje simplista, falto de contexto, pero amplificado en el escenario de las redes (anti)sociales.

El anuncio de Moncloa de que Asturias es candidata a una inversión "muy grande" en el vehículo eléctrico es positivo en sí mismo. El exceso de positivismo por parte del presidente Barbón aludiendo a la región como "polo logístico del Cantábrico" no deja de ser exceso de positivismo, habida cuenta de las sucesivas crisis industriales y en el sector del transporte a las que asistimos en la últimas semanas.

Siendo favorable el planteamiento del Foro de Inversión "Asturias tu nuevo destino de inversión empresarial" organizado por las Cámaras de Comercio con idéntico éxito que el celebrado esta semana en Avilés, orientado al sector del envejecimiento, conviene ser realistas en los mensajes. Situar al Principado en idéntica posición que Madrid o Cataluña resulta cuanto menos sorprendente. A la región de menos del millón de habitantes le duele ese estado demográfico decreciente pero también los terrenos en barbecho a cuenta de la fuga de algún que otro proyecto industrial por el que ahora se está apostando con ahínco desde territorios vecinos. Para asegurarse de que las oportunidades lleguen, antes de bautizar nuevos "polos" conviene un enfoque territorial apropiado. La verdadera convergencia es aquella donde la concentración espacial de personas y empresas se puede aprovechar para mejorar las condiciones de vida de ese territorio, a todos los niveles, sin choques entre realidad y optimismo.