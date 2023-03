Oda a la poesía

En este día, tan importante para el arte poético, no puedo por menos de expresar mi profundo agradecimiento y admiración a Graciano García, persona notable en Asturias por tantas cosas, pero en ésta ocasión quiero referirme especialmente a su idea magnífica de haber creado la institución "Asturias, Capital Mundial de la Poesía".

Es gratificante que alguien de su talla e influencia social se haya fijado en la poesía para vincularla con Asturias, donde hay tantos y tan buenos poetas y hacerla capital mundial de este singular arte, que también Graciano cultiva notablemente y que es expresión de sensaciones íntimas y refugio y consuelo de tantos y tan variados sentimientos.

Por lo que a mí se refiere, confieso sinceramente que siempre amé la poesía. Casi desde mi niñez, cuando aún no era consciente de mis propias inquietudes. En mis ratos de ocio hacía versos, como el romano Ovidio, y salvando todas las inmensas distancias que me separan de él, yo podría repetir aquello de: "Quod tentabat dicere versus erat". Desde entonces y hasta ahora mismo, el endecasílabo me tienta y me suele surgir con relativa facilidad.

Por aquel entonces, influido por los poemas épicos de los que la literatura española es tan rica, los héroes medievales como el Cid Campeador, Bernardo del Carpio o los conquistadores de América, eran los protagonistas de mis versos ilusionados. Los Cantares de Gesta, los romances populares y otros poemas épicos, como "La Araucana", de Ercilla, llenaban todo el imaginario de mis inquietudes poéticas. Pero un día, con los primeros albores de mi juventud, descubrí la lírica y me prendió para siempre.

Creo que no existe mejor manera de expresar los propios sentimientos, aquellos que pertenecen a la intimidad más profunda, que plasmándolos en versos. Y a partir de ahí, dejar volar la imaginación y crear situaciones, que, aunque ficticias o ajenas, nos impelan a entender otros sentimientos que los nuestros propios y, al igual que los novelistas hacen con la realidad circundante, encerrarlos en la dulce cárcel de un poema para que permanezcan en el tiempo.

Lógicamente, he leído mucha poesía. Antigua, moderna y vanguardista. En toda he encontrado gozosos momentos de elevación del espíritu. Sin embargo, he de hacer constar que, sin desprecio de lo que Juan Ramón Jiménez llamó "poesía pura", "desnuda", sin cadencia, sin rima y sin metro y que hoy en día tiene tantos adeptos, yo prefiero el rigor de la forma clásica. Encuentro más difícil sujetarse a ella, pero el resultado es mucho más gratificante y, desde luego, más riguroso. Bien es cierto que como alguien dijo "los versos no son poesía, pero sí son su vestidura de gala".

Existen, qué duda cabe, versos medidos y rimados de desdeñable calidad, llenos de ripios y de vulgares comparaciones, pero es más difícil la disciplina formal que la libertad absoluta, donde igualmente proliferan hoy verdaderas prosas irrelevantes.

Muchos malos poetas se escudan, para justificar su mediocridad, en que este tipo de poesía lo cultivaron grandes poetas, tales como Lorca, Alberti o Neruda. Es cierto, pero ellos lo hicieron muy bien y sus imágenes y metáforas superan el rigor formal. Pero cabe argumentar de contrario que también ellos siguieron las normas de Dante, Petrarca, Calderón o Quevedo y que lo hicieron igualmente de forma magistral.

En definitiva, en todo el arte y, por tanto también en la poesía, ya sea abstracta, formal, realista, romántica o surrealista, independientemente del género y de la forma, no existe más que poesía buena o poesía mala.

En víspera del Día Mundial de la poesía, quiero hacer a este arte noble y singular una loa personal y que me gustaría agradase a todo el mundo. Ya sé que tal cosa no será posible, pues los gustos y pareceres son, por esencia, muy variados y diferentes, pero yo hago lo que menos mal se me da y, por eso, a continuación y para cerrar este homenaje, transcribiré dos sonetos encadenados cuyo único mérito (lo reconozco) es haber sido hechos con toda la buena intención y sinceridad que la poesía me merece.

"A la Poesía"

Me susurras diciéndome entre sueños

Metáforas de espléndida belleza.

Haces de mi cabeza tu cabeza

Y me empujas a líricos empeños.

Tú haces grandes en mí los más pequeños

Sentimientos de la naturaleza

Y me enseñas con dulce gentileza

Toda tu inspiración en mis ensueños.

Siento calores suaves en la nieve

Y al par fuegos de hoguera atormentada,

Mares en los desiertos de alba oscura.

Claridad en la noche cuando llueve,

Y que me llama tu alma enamorada

Hacia ti, poesía limpia y pura.

Y para presentarte ante las gentes

Y que admiren tu espléndida hermosura

No te quiero sin ropa ni indigente.

Quiero, que tú escultórica figura,

Del calor de mis versos revestida,

Sorprenda al mundo, cálida y radiante;

Que entre mis galas luzcas insinuante

Mostrando tus encantos atrevida.

Desnuda para mí solo.

En mi vida

Te quiero poesía como amante,

Pero ante los demás con elegante

Ropaje, en una diosa convertida.

Porque te admiren otros me desvelo.

Para que aún te imaginen más hermosa

Quiero cubrirte con un tenue velo.

Quiero que igual que flor esplendorosa

Se expanda tu fragancia por el cielo

Envuelta entre mis versos, luminosa.