A Ángel Fernández Llano, in memóriam

«Pasó por el mundo haciendo el bien». Merece este epitafio evangélico por esos setenta años de cura que Ángel Fernández Llano vivió hasta el final de sus 95 con plenas facultades al ser persona de vida ordenada y con total disponibilidad para aceptar todas misiones, muchas y distintas, que se le encomendaron. Siempre las realizó con eficacia y sin meter ruido.

De personalidad afable pero recia en su espiritualidad y convicciones, aplicado y laborioso como suelen ser las personas oriundas del mundo rural, los seis arzobispos que lo han sido de la iglesia de Asturias en las siete décadas de su sacerdocio han contado con él para todas las reformas y novedades pastorales que se iniciaron en la diócesis, sobre todo, desde la celebración del concilio Vaticano II, impulsadas por el cardenal Tarancón, padre conciliar y que fue arzobispo de Oviedo en las años inmediatos a su finalización, de 1964 a 1969. Los primeros frutos conciliares los estrenó en Asturias, buscando una evangelización más específica y cercana. Dividió el territorio asturiano en diez zonas pastorales. Se le encomendó a Ángel en 1965, que llevaba ya cuatro años en Cocañín y La Hueria, nada menos, que la de Langreo en aquellos tiempos convulsos del estertor de la producción minera y permanentes conflictivos, huelgas, manifestaciones, encierros… en que las parroquias mineras, los curas y seglares de Hoac y Joc estuvieron comprometidamente implicados. Hoy se olvida, pero se mantuvieron en primera línea de lucha y pagaron duro por ello.

Él, en aquella cuenca del Nalón en llamas, supo mantener la cabeza serena y, con templanza y fortaleza, salvar actuaciones desmesuradas y defender derechos y libertades que estaban en juego. En la segunda reforma importante de implantación de las cinco vicarías territoriales, don Gabino en 1972 le asignó la de Occidente, un territorio de modo vida, mentalidad, costumbres, cultura y hasta lenguaje muy distinto del de las cuencas. Supo pronto entender y sintonizar con su ritmo de vida más pausado, su religiosidad popular, el amor a la tierra y costumbres y su vida social.

La tercera encomienda notable fue la de Rector del Seminario en 1977 para darle a la preparación de los sacerdotes una formación, además de renovada en teología, más pastoral. Díaz Merchán pensó en él, que llevaba ya 25 años de sacerdote y había pasado por distintas parroquias. Fue un hombre directo, sin trastienda, con facilidad de trato y que ganaba la confianza de los seminaristas para discernir su vocación. A esto, hay que sumar los doce trienios (todo un Guinness) para los que fue elegido y nombrado miembro del Consejo Presbiteral y el de Consultores por su don de buen criterio, sensatez y libertad de espíritu.

Al ver la biografía de Ángel y su recorrido pastoral desde las aldeas de Rao, Pelliceira y Balouta, en la sierra de los Ancares de la Galicia profunda, hasta el Avilés culto de Palacio Valdés y hoy siderúrgico, uno no puede menos de valorar la vida entregada y servicial de los curas, acompañando a las personas en sus alegrías y en sus penas, celebrando con ellas momentos fundamentales y proponiéndoles una vida fraterna y de esperanza como es el evangelio de Jesús de Nazaret, que valora y defiende su dignidad, lucha por los derechos y libertades y les da esperanza con el sentido de la vida. No puede extrañar que su memoria y recuerdo perdure en los pueblos y que hoy, en muchos, ¡demasiados!, lamenten el que no puedan tenerlo. El problema de las vocaciones es extremadamente serio.

De don Ángel, comentamos muchas veces: era como San José, cuidaba la evangelización, pero trabajaba con la misma facilidad subiendo a los andamios, arreglando bancos, tejados, esconchados… cuidando el templo parroquial, porque era la casa de todos y tenían que sentirse en ella a gusto y acogidos.

Fue un ‘cura obrero’ en el sentido más literal de la palabra y tenía habilidad para ello. Trató de animar comunidades vivas con participación de los seglares, valiéndose de la Acción Católica. Y todo ello con bondad, con comprensión, con tesón, con ánimo, con buena palabra y sonrisa en el rostro. Murió del corazón. Identifica su vida. Como buen seguidor de Jesús, el Señor, «¡pasó por este mundo haciendo el bien!».