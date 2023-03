Dos mujeres tristes y abandonadas

Lo mejor de "Extrarradios", la comedia loca y negra cuyo estreno nacional acogió antes de anoche el teatro Palacio Valdés, son sus dos actrices protagonistas: María Piquero y Tamara Norniella. Y también la dirección que ha impreso Enrique Villanueva sobre las tablas. Y hasta el espacio sonoro, que es capaz de llevar a escena la noche más salvaje de los arrabales. Lo mejor de "Extrarradios", sin embargo, no es el texto. Y es una lástima y, al tiempo, es una delicia. Y lo es porque dos actrices solas son capaces de conmover a las espectadoras que llenaron –hasta la bandera– el teatro avilesino, lo último del Día de la Mujeres. Y eso está muy bien.

Eduardo Alonso escribe un texto que hace unos lustros (2008) reconocieron como el mejor de los escritos en gallego en aquel momento: una puta y una mendiga –dos mujeres abandonadas– coinciden en una parada de bus abandonada de una carretera abandonada. Y esta coincidencia –y estos abandonos– las conducen a la alianza para poder encontrar el lugar en el mundo que ambas buscan y se merecen.

La organización del espectáculo no es la mejor de las posibles. Otra lástima. No es preciso que el autor presente a su criaturas –a la puta y a la mendiga– con sendos soliloquios explicativos ("Soy una puta, mi novio me hostia"; "soy una mendiga, pero porque soy borracha"). Las dos actrices tratan de defender estos soliloquios y lo hacen con efectividad y hasta arrancando aplausos. Pero esos aplausos son mejores cuando premian el intercambio de tristezas en que se convierte la coincidencia de estas dos mujeres abandonadas.