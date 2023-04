El fracaso de sobrevalorar la innovación

La innovación, una idea tan venerada en estos tiempos, obliga a mirar con recelo a cualquiera que ose a dudar de su virtuosismo. ¿Quién podría hacerlo? Pues puede que innovar no sea tan bueno como parece. Los excesos por innovar, me refiero. Al incipiente tejido innovador avilesino que ha venido a impulsar, por extensión, la imagen de la comarca gracias al trabajo que se realiza desde sus centros de I+D+i le ha surgido un equipo disidente a este culto a lo nuevo, precisamente, entre los grupos de la oposición. Pero no a todo, sino a la recién presentada Manzana del Talento y el Emprendimiento Industrial. Que algo sea novedoso, advierten, no quiere decir que sea bueno ni útil socialmente, explican los grupos políticos avilesinos más allá del reproche inicial al proyecto por "electoralista". Ese plan recién anunciado del que se venía hablando desde 2020 engloba un centro de estudios industriales de postgrado, un área de investigación, una aceleradora de empresas y la denominada Casa del Talento, a modo de alojamiento, para emprendedores e investigadores.

La "ocurrencia" que ahora se reprocha en Avilés para dar nueva vida al antiguo centro de FP y colegio de Valliniello tuvo otras voces críticas en el ámbito internacional. Los profesores Lee Vinsel y Andrew Russell, del Instituto Tecnológico Stevens de Nueva Jersey, ya advirtieron tiempo atrás de que lo que sucede después de la innovación podría ser más importante que ésta. Lo que reivindicaban Vinsel y Russell era un mayor reconocimiento al trabajo quienes dan forma a otras casas del talento y polos de innovación, como el avilesino. No es una cuestión de estrellas o de contenedores "sorpresa" para la I+D –que existe, está presente y ofrece un gran potencial– sino que conviene poner en su lugar y darle el reconocimiento merecido a los ingenieros, limpiadores y reparadores que mantienen las cosas –los proyectos del presente y del pasado– funcionando. Es posible que la palabra innovación se haya convertido en un comodín que sobreutiliza en los discursos. "Las formas más infravaloradas y no apreciadas de trabajo tecnológico también son las más comunes: los que reparan y mantienen las tecnologías ya existentes, que fueron ‘innovadoras’ hace ya tiempo", coinciden Vinsel y Russell. Pero el mantenimiento carece de glamour frente a la innovación. En 1960, Montagu y Sedgwick escribieron un libro titulado "Lost Causes of Motoring" que analizaba el fracaso de algunos fabricantes de automóviles. Lo que les hacía fracasar estaba relacionado con sobrevalorar la innovación: el desperdicio de dinero en patentes inservibles, el desarrollo de demasiados modelos y costear demasiados avances técnicos. En España sobran ejemplos de ese derroche en otros ámbitos. Y en Asturias también. No perdamos de vista la identidad de cada territorio y, a partir de ahí, bienvenida sea la innovación. La idea de innovación como sinónimo de crecimiento es peligrosa. El mantenimiento es menos atractivo, pero muy necesario socialmente. Anunciar que se ha rehabilitado un tramo de una carretera o una red ferroviaria no reúne a tantos fotógrafos ni votantes como inaugurar otras nuevas. Para que la innovación traiga progreso hace falta estrategia y adaptación al cambio, no esa idea de que todos tenemos que inventar algo, construir algo nuevo. Innovar sí, pero aportar también algo nuevo. Las ideas computan como I+D+i. Semana Santa Comienzan este domingo, ya en la calle, las primeras procesiones de la Semana Santa avilesina. Toca felicitar a los hermanos mayores de la cofradías y a todas las personas implicadas en los actos que en los próximos días reunirán a cientos de personas en la villa, unos por devoción, otros por el imán turístico que emana de esta tradición. Para aplaudir es también el esfuerzo por convertir en Fiesta de Interés Turístico Nacional la Semana Santa de Avilés que se celebra de forma ininterrumpida desde 1948, recogiendo la tradición y las procesiones que las cofradías organizaban en el concejo desde el siglo XVII. Los dos mil cofrades que aglutinan en la actualidad las ocho entidades penitenciales bien merecen el reconocimiento por su entrega y labor destacada para mantener vivo el triduo pascual, del Jueves Santo al Domingo de Pascua, los días más importantes de la Semana Santa para los cristianos, junto con las celebraciones precedentes. En este punto, tal como reflejó en su pregón la cronista oficial de la villa, el pasado domingo en San Nicolás de Bari, conviene no perder de vista lo que es de verdad la Semana Santa. "Si queremos que sea conocida y reconocida en todos sus aspectos, hablemos claro sobre por qué hacemos esto, demostremos que la vida cofrade es mucho más que cinco días". Eso, abundó Pepa Sanz, "atraerá a nuestra ciudad más gente, que nos va conociendo y comprendiendo nuestro esfuerzo".