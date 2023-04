Gracias papá, por darme alas para volar

A ti y a mamá os lo debo todo: una educación privilegiada, el haberme traído a este mundo y el otorgarme alas para volar.

Hoy es un día muy triste para mí, un año después de tu partida, los acontecimientos no han sucedido como tú esperabas. Me siento como un sanador herido. Como nuestra amiga experta en salud mental para miembros de empresas familiares, Ángeles Barea, explicó en el último almuerzo en tu presencia: padezco el síndrome de Quirón.

El mito nace en la mitología griega. Quirón fue un ser con figura de centauro; cabeza, torso y brazos de hombre; con cuerpo y patas de caballo. Quirón se refugió en una cueva y tuvo la fortuna de ser adoptado por los dioses Apolo y Atenea.

Apolo fue el más amado de los dioses, vinculado a la música y la adivinación. Siempre bello y joven, fuente de vida y curación, mecenas de las artes y brillante como el sol. Atenea era la diosa guerrera, sabia, la mejor en la estrategia en combate, experta en ciencias y divinidad que vela por la Justicia.

Con unos padres adoptivos de tal envergadura, Quirón se convirtió en ejemplo de sabiduría y prudencia; desarrolló una amplia cultura, dominaba la escritura, la poesía y la música, pero, sobre todo, era reconocido como médico sanador. Tan solo tenía una limitación: podía curar a otros, pero no podía curarse a sí mismo. Se dio cuenta de la paradoja cuando Hércules lo hirió con la punta de su lanza envenenada, entonces descubrió que estaba condenado al sufrimiento eterno al ser inmortal.

En los conflictos ocasionados por errores en una empresa familiar ocurre algo semejante. Algunos líderes pueden ayudar a otras familias a resolver sus problemas, pero no pueden sanar el mal de su propia saga. La palabra “quirófano” viene de Quirón, que significa “el que cura con las manos las heridas de otro”. No obstante, tengamos en cuenta que ayudamos cuando el interesado acepta que lo ayudemos. Lo importante es el bien del otro, y no debemos imponer nuestras ideas para obligar a realizar lo que nosotros creemos que debe hacer. Cada uno es libre de elegir su porvenir y de administrar su patrimonio.

El verdadero líder escucha, razona e intenta mediar para contentar a todas las partes. Capaz de unir y sumar, no de dividir.

El sufrimiento cuando se actúa con el corazón provoca heridas psíquicas, espirituales e incluso daños físicos provocados por la ansiedad que genera la injusticia y la incertidumbre. Transparencia, respeto, claridad, cumplir la legislación vigente y mucho diálogo son las claves para llegar al éxito.

En la novela "El testamento del gallo", disponible en Amazon, mostramos personajes caricaturizados de ficción que representan el eje del mal y la destrucción familiar de forma cómica. Aunque el sainete puede convertirse en tragedia. Cualquier parecido con la actualidad es pura coincidencia.

Hoy, miércoles 5 de abril se celebrará la misa por el primer aniversario de tu fallecimiento. Los ruegos principales por tu alma se celebrarán a las seis de la tarde en la iglesia de Nuestra Señora Carmen de Salinas (Asturias).

Mis conclusiones sobre empresa familiar han sido reproducidas en blogs de distintas webs corporativas como el Instituto de Empresa Familiar, la web de formación del Banco Santander o LANUEVA ESPAÑA. El contacto con las distintas culturas familiares me ha ayudado a crear personajes de ficción caricaturizados en mi novela "El testament odel gallo" . Todos los lectores ven identificados a alguien de su entorno. C´est la vie.