Carta abierta a Diego Canga

El señor Canga viene realizando en los últimos días reiteradas declaraciones sobre el supuesto abandono que sufre el Puerto de Avilés por parte del Gobierno del Principado. Manifiesta que el Puerto de Avilés está en tercera división mientras el de Gijón está en primera y todo ello bajo la pasividad del Gobierno del Principado, que no ha hecho nada por subir de categoría al puerto avilesino.

Con esta enorme simplicidad se está refiriendo a que la Red Transeuropea de Transporte se estructura en dos niveles: la Red Global y la Red Básica, formando parte de esta última aquellos elementos de la Red Global que tienen más importancia estratégica.

Si hablamos de los puertos, en la Red Básica están los de Coruña, Gijón, Bilbao, Barcelona, Valencia, Tarragona, Cartagena, Algeciras, Sevilla, Huelva, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas.

En la Red Global, además del Puerto de Avilés, están, entre otros, los de Vigo, Ferrol, Santander, Pasajes, Castellón, Sagunto, Alicante, Almería, Motril, Málaga, Cádiz, Ceuta y Melilla. Si hacemos caso de los simples análisis del Sr. Canga, todos estos puertos están en tercera división y abandonados por sus respectivas Comunidades Autónomas, entiendo que también por el Sr. Feijóo mientras fue Presidente de la Xunta de Galicia o por el Sr. Moreno Bonilla en lo que se refiere a los puertos andaluces.

El señor Canga debe saber, a no ser que sea más ignorante de lo que quiere aparentar o muy mentiroso (ambos aspectos son posibles simultáneamente), que los criterios de acceso a la Red Básica son objetivos (no admiten interpretaciones) y están establecidos en una comunicación de 2013 de la Comisión Europea. La Comisión ha sido particularmente estricta durante toda la negociación con respeto a esta metodología y cualquier cambio exige una complicada negociación entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo. No lo resuelve un hombre en una tarde. Avilés está lejos de cumplir los requisitos para el acceso a la red básica, pues se establecen unos criterios en función del volumen de mercancías y la proporción entre graneles y mercancía general, así como aspectos relacionados con la conectividad con otros puertos. Nosotros por las características de nuestros tráficos y por su volumen (movemos el 1% del total del sistema portuario español), estamos muy lejos de los umbrales establecidos en la reglamentación actual.

Pero lo realmente importante de formar parte de la Red Básica es la accesibilidad a las redes de transporte Europeo y en este sentido tendrá que reconocer el Sr. Canga que el Puerto de Avilés está conectado, como el resto de los puertos de Asturias y Galicia, al Corredor del Atlántico Noroeste y que todas las infraestructuras viarias y ferroviarias que nos puedan afectar por razones de conectividad son las mismas que afectan al Puerto de Gijón. Todas las conexiones ferroviarias de las que tanto se habla en el Corredor Noroeste son las mismas hasta el nudo de Villabona. Habría, pues, que ser más preciso para identificar qué oportunidades está perdiendo el Puerto de Avilés desde la perspectiva de su conexión con las redes de transporte europeas.

También dice el señor Canga que él "va a reforzar el puerto de Avilés porque sabe lo que tiene que hacer para reforzar el puerto de Avilés (sic)", y a continuación añade: "He ido a ver a la persona que lo va a pagar (sic)". Es realmente sorprendente que a estas alturas alguien pueda decir que hay una persona en Europa que se dedica a pagar las inversiones en los puertos, pero que lo diga quien presume de ser un alto funcionario de la Unión Europea denota una falta total de respeto a las instituciones, situándolas como reductos abiertos a quien tiene influencia y por tanto denigrando el papel de las instituciones y de los funcionarios públicos. Tengo que poner en duda las convicciones democráticas del señor Canga al tiempo que dudo muy seriamente de su capacidad intelectual y política.

Ningún conocido del señor Canga nos paga las inversiones a los puertos españoles y tampoco al de Avilés. El Puerto de Avilés financió en los últimos años inversiones por más de 150 millones de euros y obtuvo fondos europeos por más de 65 millones de euros para impulsar toda la transformación de nuestras instalaciones e infraestructuras. No fuimos a llevarle queso de Afuega'l Pitu a nadie, lo hicimos presentando proyectos y con el apoyo del Gobierno Asturiano y del Gobierno Central, y así seguiremos haciéndolo.

En el puerto de Avilés tenemos planes de expansión física de nuestro espacio logístico para atender las necesidades de las empresas, estamos desarrollando la transformación digital y, en línea con el Marco Estratégico de Puertos del Estado, impulsado la sostenibilidad medioambiental y la generación de energías limpias. En todos estos planes seguiremos contando con el impulso de toda la comunidad portuaria y con el decidido apoyo de nuestros gobiernos, el autonómico y el central y apoyándonos en las vías de financiación existentes en el ámbito Europeo.