El PP no deja tirado al Puerto de Avilés

Es sorprendente, lo nervioso que está el socialismo asturiano en lo que respecta a nuestro candidato Diego Canga. Cada semana un miembro de la FSA sale atacando a Diego, e incluso como Santiago Rodríguez Vega, presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés de manera despectiva.

Comparaba Santiago, al Puerto de Avilés con el de Vigo e incluso afirmaba que, de los 150 millones de inversión, el Puerto de Avilés "obtuvo fondos europeos por valor de 65 millones para impulsar toda la transformación de nuestras instalaciones y estructuras". Santiago sabe o debería saber que esos 65 millones no proceden de ayudas "Conectar Europa". Proceden de un préstamo que Puertos del Estado solicito al European Fund Strategic Investment, por valor de 105 millones, para movilizar 484 millones. Se trata por tanto de un préstamo del Banco Europeo de Inversiones y no de "fondos europeos".

Pero vamos a ir más allá con una serie de datos, para que Santiago entienda porqué Diego Canga, hizo esas afirmaciones. Los puertos de Avilés y de Vigo mueven volúmenes de carga similares. En el noroeste existen también los puertos de Santander y de Gijón. Los tres primeros, calificados en la "red global" de las RTE-T y el de Gijón en la "red Básica". En 2019, los movimientos de mercancías fueron: Avilés con 5.087.742 de toneladas; Vigo, con 4.316.204; Santander, con 6.529.385 y Gijón, con 17.368.281

La gran diferencia entre los puertos asturianos y el de Vigo es el dinamismo de unos y otro, que se puede comparar en dos temas: las autopistas del mar y ecoincentivos del Plan de Recuperación, de Transformación y de Resiliencia. Vamos con el primero. El Puerto de Vigo tiene varias Autopistas del mar. En el año 2015 se inauguró la Autopista Vigo-Nantes, que no dejó de funcionar desde entonces. Se extendió a otros puertos y hoy en día da una larga lista de servicios.

El informe de julio 2022 del Coordinador europeo de las Autopistas del Mar, Kurt Bodewig, refleja la situación de Asturias y de Vigo. Visitando la web de los puertos de Vigo y Avilés, se pueden apreciar las líneas regulares que atracan en los puertos en las 4 categorías: Contenedores; Ro-Ro; Convencionales; Graneles.

Respecto al segundo, la falta de líneas regulares de los puertos de Gijón y de Avilés quedó en evidencia con motivo de la 1ª Convocatoria del Ministerio de Transportes y Movilidad de España de "eco-incentivos para el impulso del transporte marítimo de mercancías basado en el mérito ambiental y socioeconómico, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia".

En las rutas seleccionables no están los puertos de Asturias, porque no existen líneas regulares con puertos de Europa. La primera Autopista del Mar del noroeste fue la de Gijón-Nantes que se le propuso en Bruselas al Presidente Areces, pero se gestionó mal, se clausuró y se recibió una nueva ayuda de 3,5 millones del Mecanismo "Conectar Europa" en 2019, que hubo que devolver porque el Gobierno de Asturias no fue capaz de promover la línea Gijón-Nantes o cualquier otra.

Como Santiago sabe, las Autopistas del Mar son "servicios marítimos" que tienen entre sus fines principales la transferencia de tráfico de la carretera al mar. Por lo tanto, lo que requieren es la voluntad de dos o más puertos de conectarse por este servicio y que los estados miembros firmen un acuerdo. La Comisión Europea no tiene nada que conceder, salvo tomar nota y poder dar ayudas a infraestructuras a través del MCE.

Las Autopistas del mar tienen tres componentes: infraestructuras de una cierta calidad y sus accesos, la ruta propiamente dicha y una serie de servicios.

En la revisión de las Orientaciones de las RTE-T que está próxima a aprobarse, (y en la que, por qué no decirlo, el señor Barbón ha tenido una posición auténticamente indolente, negándose a solicitar la inclusión de la Zalia o de las autopistas A-6 y A-66), no se mencionan las Autopistas del Mar y se pasa a un concepto superior "La realización del espacio marítimo europeo". Dentro de este contexto las "orientaciones" proponen impulsar el "Transporte marítimo a corta distancia" (Short Sea Shipping, SSS) y el Mecanismo Conectar Europa 2021-2027 prevé las ayudas para impulsarlo.

A su vez España, dentro de PRTR (Componente 6), está abriendo convocatorias para conceder Ecoincentivos, que es el sistema más eficaz y no el de ayudas a navieras que buscan subvenciones y se marchan, como ocurrió en Gijon-Nantes.

Espero haberle aclarado al presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés, cómo conseguir trabajar mejor por nuestras infraestructuras. Diego Canga ha trabajado 31 años en la Unión Europea, incluyendo en las redes transeuropeas de transporte y no tendría la osadía de criticar y menos insultar a alguien que conoce una materia que uno mismo desconoce.