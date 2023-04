Promesas de primavera

La gente de edad de Avilés recordará aquel macroproyecto de trasformación urbana de Avilés que el gobierno local distribuyó a mediados de los 90 por los buzones de la ciudad. En "Avilés 2002" la ría se introduciría en el entorno urbano a través de canales navegables, un puente giratorio como el vizcaíno de Ondarroa se desplazaría para permitir el paso de los veleros, en el centro de ese nuevo espacio se alzaría una torre de 25 pisos saludando como faro a los cruceros que hiciesen escala en la ciudad. El proyecto sirvió para que alguien hiciese caja y para que el PSOE crease un momento de ilusión, un conejo que salía de una chistera.

Tiempo después, casi por casualidad, en la plaza mayor de aquel espacio imaginario terminó construyéndose el Niemeyer, que no era lo mismo pero el PSOE podía decir que tenía algo que ver, que era la primera fase del plan de transformación. Entonces, en el año 2008, la alcaldesa Pilar Varela presentó un nuevo proyecto de Isla de la Innovación que resucitaba gran parte de las ideas del anterior. Con las nuevas tecnologías de recreación 3D, el entorno de la ría se llenaba de vida, bloques de autocad nos mostraban a ciclistas y peatones recorriendo avenidas que albergaban edificios minimalistas anclados en los bordes de canales venecianos. El conjunto incluía una terminal de cruceros, una marina, un edificio de uso múltiple bautizado como Palacio de América con fachadas de expresión multimedia, un parque galería con forma de pez y una serie de lofts cúbicos para vivir y trabajar al lado de las aguas. Por cierto que los cubos de la Innovación fue una idea que también vendieron por aquella época en la localidad Navarra de Sarrigurren, con el mismo desarrollo posterior que los avilesinos.

La isla de la Innovación sigue siendo un ente imaginario que aparece de vez en cuando como ‘remake’ o como secuela. En la campaña de 2019 Mariví anunció una secuela. Las naves de Balsera se iban a rehabilitar y su interior albergaría un espacio formativo centrado en nuevas tecnologías industriales donde se impartirían másteres universitarios. Pasaron los cuatro años y de aquello nada se supo.

Toca nueva campaña y tenemos que suponer que en el departamento de ventas del PSOE local llegaron a la conclusión de que no se podía vender por tercera vez la Isla de la Innovación, que lo de los loft cúbicos no acababa de cuajar y que los canales venecianos ya no son necesarios porque con el calentamiento global las góndolas llegarán hasta Las Meanas. Ese producto concreto ya no sirve pero lo de las infografías 3D que prometen nuevos espacios de desarrollo urbano nunca se pasa de moda así que la alcaldesa recicla el proyecto de las naves Balsera, mantiene el contenido y se lleva el continente a las ruinas del antiguo instituto de Valliniello.

El proyecto mata una bandada de pájaros de un solo tiro. Recupera un espacio degradado, esconde la vergüenza del abandono, pone en valor una zona periférica, ilusiona a toda la ciudadanía avilesina con estudios universitarios y con la idea de ser referente en nuevas tecnología relacionadas con la industria. Imagino que cuando el comercial la ofreció se quedaron entusiasmados. De dinero todavía no hablaron y los másteres que se van a impartir tampoco, esos son aspectos que no tienen importancia en el mercado de futuros. El producto que se vende es el propio proyecto de espacio y la puesta en escena y las estrellas invitadas son las que lo ponen en valor. A la presentación del proyecto acuden el presidente de SEPI Desarrollo Empresarial y el vicepresidente del Principado que hacen de notarios y consiguen que, a pesar de todas las experiencias anteriores que no pasaron del papel, la prensa use el futuro simple: "Valliniello acogerá la nueva Manzana del Talento y el Emprendimiento" titulaba un periódico cuando lo único que hay es un plano 3D que presentan tres profesionales del PSOE dos meses antes de las elecciones. La manzana del talento es otro brindis al sol de los muchos que acumula el psoe local y a mi juicio un poco más cutre que los anteriores porque las recreaciones 3d que presentó la alcaldesa parecen hechas con un programa de modelado gratuito nivel principiante. No pasa nada, a su favor juega la fragilidad de la memoria, hoy prometo y mañana ya veremos. Decía Nikita Kruschev: "Los políticos son iguales en todas partes. Prometen construir un puente incluso donde no hay río".