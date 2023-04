Industria, educación, deporte

Industria, formación y deporte. Estos fueron los mimbres locales que se premiaron esta semana por la Cámara de Comercio como ejemplos de innovación en sus respectivos ámbitos y que han dado lugar a trayectorias ejemplares, reconocidas en la empresa Asturmadi, el Real Avilés y el Colegio San Fernando. Recuperada la gala anual de la entidad cameral, no se debe dejar pasar la oportunidad de mantener el foco sobre la importancia de la ciudad de Avilés como pulmón industrial de Asturias. Lo recordó en ese acto el presidente de la Cámara de Comercio, Daniel González, a punto de cumplir un año en el cargo. Su mensaje optimista y esperanzador, acerca del momento presente, el de los próximos tres años que, a su modo de ver, serán determinantes para "disipar muchas dudas" que pasan, principalmente, por aclarar qué empresas se establecerán en los terrenos liberados de las baterías de cok. "Puede consolidar a nuestra ciudad como polo industrial", recordó González habida cuenta además de la ventaja competitiva de Avilés frente a otros territorios: "Tenemos aeropuerto y puerto". "La industria es el pulmón de la comarca, y no seríamos lo que somos sin ella. La mayoría está anunciando inversiones, y eso lo que supone es su consolidación", enfatizó el presidente de la entidad cameral. Conviene no perderse mucho más allá de ese objetivo ahora que la precampaña está lanzada y una mayoría de fuerzas mira hacia a Avilés con los ojos de lo que puede ser mañana.

El reto demográfico marcará el porvenir en esta y otras ciudades. Pero si hay incertidumbres por despejar una de las más importantes está ahí. Emanciparse es hoy una realidad tardía. Conseguir independizarse es un sueño casi imposible para los jóvenes, pero quienes lo logran acaban por cumplirlo a varios miles de kilómetros de casa. Una investigación del Observatorio de la Juventud tras la pandemia revelaba que más de la mitad de los jóvenes veía bastante probable que tuviera que emigrar para tener trabajo en el futuro. El gran éxito para enraizar población en el territorio no pasa única y exclusivamente por ofrecer decenas de pisos o viviendas en un régimen favorable sino en garantizar una mejora de la calidad de vida – a todos los niveles– o la posibilidad de hallar trabajos donde esos chavales sean reconocidos y pagados a tenor de su formación. El estudiante de posgrado, además de la posibilidad de formarse al máximo nivel, también busca las condiciones (laborales y de vida) más favorables para evitar una migración forzada. Que avilés se convierta en un lugar inspirador donde ampliar horizontes forma parte también de las oportunidades de consolidación a las que se refería esta semana el presidente de la Cámara de Comercio. El concepto de educación es más amplio que el de enseñanza y aprendizaje, y tiene fundamentalmente un sentido espiritual y moral. Aquel eslogan de Avilés como la Atenas del Norte, la ciudad atlántica milenaria, requiere de asentar otro tipo de estrategias más allá del ocio cultural. Y hacer marca de ciudad, una marca impecable de lo que uno quiere ser. No ayuda en la proyección hacia el exterior la reciente reafirmación, por parte del Supremo, de la sentencia del caso Niemeyer, que trajo a la ciudad oscuridad y una etapa controvertida. La condena a Natalio Grueso y sus colaboradores por malversación de caudales públicos y desarrollar actividades ajenas a los fines de la Fundación cierra una etapa y pone en evidencia también la necesidad de ese "giro" o "refundación" de los que se ha venido hablando para el complejo cultural de la ría en los últimos tiempos. El alto tribunal ha ratificado los ochos años de prisión para el dramaturgo y exgestor recordando cómo, a través de facturas falsas o manipuladas, Natalio Grueso se apropió de fondos de la entidad con los que se beneficiaron él, su familia y sus amigos. Arriesgar, sea en el ámbito que sea, también implica romper con lo anterior, o abrir etapas nuevas. Incluso con caras nuevas. No olviden que todo riesgo [desde la responsabilidad] trae sus frutos. Lo planteó en la gala de la Cámara de Comercio el presidente del Real Avilés, Diego Baeza. Aquella apuesta de acabar con "fantasmas del pasado" ha traído como resultado un momento muy ilusionante para el club y para sus proyectos, en la ciudad y en el municipio vecino de Corvera, donde han sido acogidos con acierto para ver cumplidas sus expectativas de crecimiento. Sabiendo controlar los miedos de uno y despertando las fortalezas de todos es posible superar cualquier dificultad.