Fueu famientu

La mio maestra dicíanos que’l mundu diba acabase con fueu. Esta afirmación, que nos amagaba con que la tierra se convertiría nun infiernu hasta desapaecer, teníanos amedranaos, y en cuantes víamos el cielu ponese roxu, asaltábanos el mieu y la congoxa. Pero nun llegó entovía aquel día d’abril nel que s’anunciaba qu’ocurriría tal llaceria. Eso sí, tristemente a lo llargo de la vida, presencié tolos años cómo’l fueu arrasa con grandes estensiones de monte y déxanos desolaos y sobre too impotentes, porque paez que se torna difícil dar colos "terroristes medio ambientales" que disfruten con ver el mundu arder. Quiciabes ellos seyan los qu’aticen el temíu infiernu.

Nun infiernu tornóse estos díes pasaos Asturies, y nun infiernu de más estensión nel conceyu de Valdés. Infiernu en distintos puntos prendíos cola mecha asesina de dalgún desalmao. La mio preocupación aumentó cuando supi qu’el fueu s’estendía pola mio parroquia de La Montaña y llegó a quemar la lladera de Capiel.lamartín, el picu que contemplé dende que nací, y que nos mira sollerte dende enfrente la mia casa. El picu de los mios suaños.

Nun soi a esplicar con pallabres lo que sentí cuando l’otru día fui a Valdés y presencie la negrura, les cenices y el yacer de los árboles quemaos. Too da sensación de mortandá y acabación. Van pasar munchos años enantes de que vuelvan a reverdecer el terrén. Ponse una na piel de los que pasaron les nueches en vela, unos coles cubes intentando matar el fueu y otros obligaos a abandonar el so llar, pensando que cuando amaneciere les sos viviendes y preseos pudieren tar amburaos poles llames. Reproduzo un párrafu qu’escribí hai unos años nesti mesmu diariu y la triste historia de les quemes sigue repitiéndose.

"Nun se sabe qué pensar cuando’l fueu se ceba dende distintos puntos y se fai cuasi incontrolable. Son munches les circunstancies que lo alimenten. Los pirómanos organizaos, o los pirómanos en solitariu, qu’hai de too; la maleza que medra per auquier y los montes que tán ensin cuidar y con abondo de lleña pa echar al fueu. Hasta hai unes décaes la xente del campu cuidaba los montes, porque d’ellos aprovechábase too, la ganza pa estrar les cortes, la lleña y les piñes pa la cocina, el toxu pa los burros, y hasta’l ganáu diba al monte p’aprovechar la pación. Los vecinos de l’aldea ocupábense de tener los montes llimpios y les carriles y caminos abiertos. Agora, en pocos años, el mundu rural cambió enforma. Yá nun se roza la ganza porque nun se mullen les vaques, nun s’aprovecha la pación de la sierra. Too esto y les polítiques represives qu’impiden a la xente beneficiase llibremente de los montes, cambiaron dafechu’l paisaxe de l’aldea. El monte enllenóse de vexetación brava, lo que favorez que los pirómanos tengan inda más facilidá pa satisfacer los sos deseos de llocura".

A ver si ante un desastre de magnitú escomanada se pon remediu a tanta gafura. Que s’investigue a fondo quién prendió, y que lleve’l so merecíu. Tamos n’abril, y tampoco pienso que s’acabe esti añu’l mundu, pero nun podemos siguir soportando l’infiernu de les quemes. Inda queda muncha primavera y queda la calor y la seca del branu, cuando too arde entovía con más facilidá. Nun val con llamentase, nin dir a los llugares a ver el desastre, ye necesario investigar a fondo, y dar colos pirómanos; entamar polítiques bien pensaes que favorezan la llimpieza y cuidáu del paisaxe. Paezme que güei hai medios abondos pa poner fin d’una vez a esta llaceria que se repite añu tres añu.