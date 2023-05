Mis recuerdos de El Colón

Estoy en plena tarea con este artículo, continuación, o mejor dicho ampliación, del publicado el pasado 3 de abril, cuando repasando la prensa local me reencuentro con un titular que me impresiona: "El Café Colón, en ruinas". Acompaña la noticia una fotografía del interior del local con el mural que imita los caños de la fuente de la Iglesia de San Francisco. Los niños avilesinos que vivimos nuestra primera etapa de desasne en las escuelas de Don Floro y Don Ángel en Galiana corríamos a mediodía para ver quién llegaba antes a la fuente, con dos objetivos: el primero, la victoria; el segundo, conseguir beber en los caños sin mojarnos, una tarea imposible dada nuestra pequeña estatura.

El mural de El Colón, instalado cuando regenté este histótico local avilesino, no era solo un homenaje a mis recuerdos de la niñez, sino también un intento de que la canaleta sirviera para escanciar la sidra sin que el suelo quedara pegajoso e impregnado de olores. Me equivoqué. A los niños les encantaba jugar con el agua y convertir las baldosas del local en peligrosas pistas de patinaje. Además, algunos clientes se quejaron de que el sonido les provocaba ganas de orinar, así que mi brillante idea se quedó sólo en eso y de la fuente no volvió a manar el agua.

No fue el único incidente que sufrimos en aquel tiempo, años 70. Días antes de la inauguración, un iluminado y muy motivado miembro de Patrimonio reparó en que el color de los azulejos de las fachadas (a Marqués de Teverga, Emile Robin y la plaza Hermanos Orbón), podía coincidir con los colores de Avilés (azul y blanco), pero no con lo que él había observado en las fotos de época. Asombrado por la perspicacia de aquel talento capaz de adivinar colores en fotografías en sepia o en blanco y negro y, sobre todo, persuadido por su veto a que el local se abriera en aquellas condiciones, acepté que las paredes se pintaran en verde. Cómo desafiar al representante de una institución campeona mundial de la burocracia, en la que los montones de carpetas con expedientes sin resolver alcanzan una altura que no les permitiría pasar por el túnel de Carbayín. Tengo entendido que, multiplicando por mil la plantilla actual, los asuntos pendientes se resolverían en unos tres siglos, año arriba año abajo.

Poco después, el terrible incendio con muchas víctimas ocurrido en una discoteca de Madrid provoca un cambio en la legislación. Todos los elementos de decoración de los locales públicos deben ser ignífugos. El Colón tenía paredes forradas de madera, y la solución llegó de nuevo a brochazo limpio. Una gruesa capa de pintura blanco mate convenció a los inspectores de que el local era seguro, y a muchos avilesinos de que el dueño estaba chiflado.

La cosa no podía empezar peor. Pero en la fiesta de inauguración, realizada una tarde sin apenas publicidad, se produjo un milagro, el mayor éxito en la historia del local. La cifra de asistentes superó las 14.000 personas, según los organizadores (20 según la Policía Local, que no pudo afinar en los datos por estar ocupada en perseguir bandejas con viandas)

El fracaso del negocio fue tan descomunal que costó sobrevivir para superarlo. Debía encontrar las razones de tal desaguisado y eso me llevó a encargar un concienzudo estudio a un grupo de sabios. Las conclusiones, variadas: una aplastante mayoría de encuestados (76%) achacó el batacazo a un error de localización: era un negocio pensado para Madrid o Barcelona, no para Avilés. Un 20% denunció que quería hacerme dueño de Avilés (llegó a decirse incluso que había comprado el ayuntamiento, la emisora de radio y hasta el cuartel de la Guardia Civil). El 4% restante no supo o no contestó. Curiosamente, casi el cien por cien de los encuestados recordaba haber estado al menos una vez en el local...: el día de la inauguración. Mención especial para los bancos, que me prestaron su generosa ayuda con créditos a un 18%, ampliable a un 23 si se producía algún descubierto.

El episodio de El Colón es, pues, algo difícil de olvidar y una prueba de que los experimentos, mejor con dinero ajeno (mejor aún si es de Qatar). Ahora que unos nuevos propietarios van a intentar reflotar el barco hundido, les deseo la mejor de las suertes y les recomiendo paciencia. Al tratarse de un edificio catalogado, se multiplicarán las exigencias y los trámites, con lo que quizá puedan iniciar las obras en varios años. Eso sí, no quiero dejar de mostrar mi agradecimiento por haber clausurado las ventanas que, durante mucho tiempo, sirvieron para acumular basuras de todo tipo, sin que nadie reparase en el detalle.

Termino confesando una duda. ¿Fue una casualidad, un capricho del destino, una prueba de que las desgracias nunca vienen solas? Década de los 70, avenida de Lugo. En las dos aceras, a apenas 100 metros, conviven La Cantina, recién estrenada y con un rendimiento óptimo, y Casa Lin, el mejor establecimiento de Asturias para comer marisco. Pasan los años y en la calle Marqués de Teverga, actual Muralla, los mismos dueños vuelven a encontrarse en distintas aceras y a solo cien metros de distancia. El Colón es un batacazo monumental y Casa Moisés lleva a su dueño a la ruina. ¿Quizá no faltó sutileza introspectiva? La frase –no estoy seguro de lo que significa– no es mía, pero me parece tan guapa que no tengo reparo alguno en copiarla. Me parece una forma muy elegante de despedirme.