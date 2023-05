A mi madre

Madre no hay más que una, si hubiera dos no lo podría soportar de tanto amor.

Te quiero porque te amo con todo mi ser y no puedo ni quiero dejar de amarte hasta el máximo anhelo de amor.

Cuando veo la sonrisa del ángel en tu cara me siento mucho mejor; cuando siento la ternura de tu alma me elevo a una divina condición; cuando sé que me quieres con toda la fuerza de tus entrañas los problemas de la vida se reducen a su mínima expresión y se convierten en un canto de acción de gracias a la bondad de tu noble e inagotable corazón.

Cada día que transcurro a tu lado es como si fuera una fiesta de primera comunión , una bucólica inspiración de creciente alegría y buen humor .

Un niño nunca se separa de su madre, sabe que si lo hace encuentra el camino seguro de su perdición.

El placer tremendo de estar contigo, la inmensa dicha que tengo de verte, la suave e inolvidable sensación de ser feliz a tu vera y la absoluta seguridad de ganar el cielo a tu Iado no se puede comunicar con palabras, pertenece al lenguaje secreto , único e irrepetible del sagrado y verdadero amor.

El que ama vive en otro mundo, aunque esté en este, conoce en carne propia el misterio de la felicidad, sigue el camino de las estrellas, nunca deja de ser niño, habla con el cielo, ve lo que no se ve, posee el arte de lo milagroso, convierte en oro todo lo que toca, la buena suerte le acompaña y está en orden y armonía por dentro.

Tu amor me ha dado lo que nada ni nadie puede darme y es incomprensible para quien está lejos de tu entrega y humilde condición.

Lejos de ti percibo el mal que no cesa, la angustia incontrolable, el peso oneroso de la falsedad, el ambiente profano que no recrea y enamora, el pálpito creciente de lo insoportable , la vida que pasa sin dejar rastro, el aroma que aleja las esencias florecientes y la gloria venidera.

Cuando percibo tu aura y dulzura de niña buena, no necesito más, noto las alas de mi vuelo hacia lo principal, el aire majestuoso hacia la cima, el inapreciable tesoro de estar vivo y amar la vida.

Aunque dejemos nuestros cuerpos jamás moriremos, el amor es más fuerte que la muerte y más invencible que ningún triunfo conocido.

Eres mi infancia feliz, mis sueños hechos realidad, la joya auténtica de mis mejores sentimientos, el rocío impoluto que me hace despertar, la magia que me sostiene en momentos de peligro, el recuerdo constante y permanente de algo que viene de lo alto y cuya evocación me crea una profunda mirada de eternidad .

Si quisiera decir lo que te quiero, no lo podría expresar; si pudiera amarte como me amas no tendría lágrimas para llorar.

Aunque una madre se vaya, nunca se va, nos espera sin prisa alguna en el maravilloso e idílico lugar donde está.

El mundo va mal porque no se ama a una madre como sería lo más puro y natural.

Cuando te cojo la mano es como si fuera tocado por la gracia de Dios; cuando te doy un beso con toda la inocencia de mi boca es como si recibiera el regalo más hermoso de la creación.

No te vayas lejos que me perdería; no me dejes solo que he moriría.

Cuanto más vieja eres más niño me vuelvo yo; cuanto más tiempo pase menos ganas abrigo de estar fuera del campo mágico de tu presencia superior.

Si no te quisiera más que a mí mismo no tendría ninguna excusa ni perdón. Eres el amor de mi vida, la fuente abundante y fecunda de mi estado interior, lo que me anima e insta a seguir cabalgando por los dorados jardines de mi árbol en flor, la presencia bendita que me hace creer, por encima de la lógica y las palabras, en las promesas de la salvación.

Tu sacrificio y abnegación son la prueba incontestable de lo que trasciende al hombre, la señal distintiva de lo que se halla muy por encima de la razón, el comienzo de un viaje hacia una humanidad más noble y generosa que renuncia , de forma definitiva, a las huellas del orgullo peligroso y la terrible y cruel ambición.

Todo el tiempo que te dé es demasiado poco, no compensa la luz que tu ejemplo de devoción me otorgó.

Sufro por no estar contigo, no me interesa el mundo ni sus riquezas si es a cambio de no oír la melodía bendita de tu voz.

Todo lo que soy es tuyo, solo tengo lo que te quiero, lo que te admiro, lo que me amas, el cofre invisible del legado más amplio del universo.

Gracias a tu amor conozco el cielo, la vida eterna, lo que está más allá de la Tierra, aquello cuya ausencia trastorna y empobrece, el misterio más grande de todo lo creado: Dios es solo amor, tú me lo has enseñado sin ninguna palabra, solo con tus obras, cariño y redención.