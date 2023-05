Revivir un duelo pendiente

Recientemente pude disfrutar con la magnífica interpretación teatral de Eduard Fernández en la obra "Todas las canciones de amor", en la que se mete en la piel de una mujer, una madre, la suya, para ir desgranando las vivencias que han ido quedando a lo largo de toda una vida. No hablaré de la calidad de la interpretación, eso ya lo hizo hace anteriormente en estas mismas páginas Saúl Fernández. Tampoco les hablaré del Día de la Madre, la fecha de esta tribuna es pura casualidad.

Quienes hayan tenido la oportunidad de ver la obra habrán sentido momentos de tristeza, especialmente quienes, como el actor, no hayan podido despedirse de sus seres queridos durante los duros meses de la pandemia por covid-19. Ese es realmente el nexo entre el actor y la obra, tratando de vivir el duelo pendiente debido a las severas restricciones que le impidieron viajar para darle el último adiós a su madre.

No dejé de pensar durante la función en tantas familias que han, hemos, perdido familiares en la pandemia sin poder despedirnos adecuadamente por producirse el fallecimiento en un hospital o en una residencia sociosanitaria. Es duro pensar en los últimos días, semanas o meses de quienes nos dejaron en aquel periodo, imaginar cómo vivieron su soledad, la angustia por la incertidumbre, el miedo a la enfermedad.

Cuántos no habrán hecho el repaso de sus vidas como hace la protagonista de la obra, interpretada magistralmente por Eduard Fernández, reviviendo el inicio de su matrimonio, la llegada de los hijos, la relación con su pareja, las canciones de amor que van llenando las vidas de cada uno de nosotros.

Así ha sido el final de la vida de muchos de quienes vivieron los años de sufrimiento de la guerra civil y la postguerra, la vida de quienes nos trajeron hasta aquí. Así miles de familias siguen con el duelo pendiente tras la pérdida de un familiar en la pandemia.

Ojalá no volvamos a vivir una crisis sanitaria como la pandemia aún no finalizada. A pesar de lo mucho que hemos aprendido, dudo que seamos capaces de ponerlo en práctica. Esta vez podemos excusarnos en el desconocimiento y el miedo paralizante. En la próxima ocasión no habrá disculpa para no disponer de medidas que faciliten el acompañamiento a las personas más vulnerables en los periodos de aislamiento y en los momentos finales de sus vidas, evitando que se vayan en la más absoluta soledad. Para eso sólo hace falta sensibilidad e inteligencia emocional, la artificial será para otras cosas.