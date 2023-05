Hablemos de sexo

Ya estamos de lleno en precampaña electoral y con ella las promesas, los vídeos promocionales, las reuniones con colectivos, la recogida de demandas de las diferentes asociaciones, y un largo etcétera aumentarán de forma progresiva. Cada partido trata de identificar cuál es su votante potencial o cual es el votante al que quiere llegar. Lo siguiente es identificar lo que demandan éstos y simplemente ofrecerlo. Nada nuevo, las campañas electorales.

La difícil situación actual complica generar confianza o entusiasmo a los que han estado gobernando estos años, pero en política todo es posible, hasta el último momento, cualquier noticia, cualquier escándalo interesado puede cambiar la corriente de opinión. Una vez que se ganan las elecciones llega el momento de lo difícil, gobernar y al final de la legislatura analizar la gestión de gobierno y volver a diseñar la estrategia para la próxima cita electoral.

En esta legislatura que está a punto de finalizar, sin duda la gran protagonista ha sido Irene Montero y su ministerio de Igualdad. Las ocurrencias y los errores de la ministra han ido "in crescendo", convirtiéndose en la diana fácil de un gobierno que agoniza ya desde hace meses.

Desde los intentos de modificar nuestro castellano con su lenguaje inclusivo, pasando por su ley Trans, sin olvidarnos de su intento de condicionar nuestras charlas y conversaciones para que hablemos de la regla, de tener sexo con la regla o de la masturbación a los sesenta y otras prácticas sexuales femeninas, hasta llegar a su ley del "solo sí es sí", hay todo un camino de despropósitos que nos recuerda que no sólo basta con estar en política, es necesario ser político.

Su gestión, en la lucha para solucionar la violencia de género ha sido a todas luces insuficiente, las cifras de víctimas están ahí, no hay mucho más que decir. Su mayor logro, conseguir que el PSOE y PP hayan votado juntos para enmendar/remendar su dislate en la ley del "solo sí es sí", la expresión de su mayor fracaso e identifica la preparación de las personas responsables de dicha disposición normativa. "Su consentimiento", su "solo sí es sí" que pretendía ser novedoso siempre existió, antes de su llegada al poder y seguirá existiendo después de Montero. De la misma forma que en nuestra Historia, siempre han existido mujeres de gran valía, personas con responsabilidad que llegaron a triunfar por sí mismas, antes de la llegada de Irene Montero y que seguirán apareciendo después de ella, pero sin duda Irene Montero no podrá formar parte de este grupo.

A propósito de sus famosas intervenciones quiero recordar una, que fue posiblemente de las que más polémicas suscitó: "Los niños tienen derecho a tener relaciones sexuales con quiénes les de la gana", afirmación a la que después se vio obligada a matizar. Y es que hay que extremar la cautela en los mensajes que se lanzan a los menores, por la capacidad o facilidad a la hora de influir, de condicionar sus conductas. Así si se quiere hablar de sexualidad ha de hacerse desde la responsabilidad y la seriedad, teniendo en cuenta el efecto que ésta puede provocar.

Volviendo al consentimiento, la diferencia entre agresión sexual o abuso está precisamente en eso, en el consentimiento. La agresión sexual que lleva aparejada mayor pena es la expresión de ausencia de consentimiento o del empleo de la fuerza.

Además de hablar de regla, de masturbación, de restar importancia a las prácticas sexuales entre jóvenes, sería conveniente que, desde el Ministerio de Igualdad, hiciesen alguna campaña recordando que en este país el consentimiento sexual no es válido hasta los 16 años.

Cualquier penetración a un menor de 16 años, medie consentimiento o no, aunque diga sí, será una agresión sexual, lo dice el Código Penal, en concreto el artículo 181.3 de nuestro Código Penal, (por cierto, con una menor pena desde la dichosa reforma de la Ley Orgánica 10/22 de 6 de septiembre). Ello es así porque en nuestro ordenamiento jurídico se considera que hasta los 16 años no se tiene conocimiento, capacidad para entender la relevancia o importancia de tener relaciones sexuales, por lo tanto, el consentimiento dado antes de los 16 no es válido. El derecho a tener relaciones sexuales con quienes les de la gana depende, en primer lugar, de la edad.

Y esto cobra importancia si lo ponemos en relación con la cotidianeidad con la que se relacionan los menores en redes sociales. Todos sabemos que en determinadas aplicaciones en redes sociales se exige una edad mínima. En éstas se te advierte de que si no tienes determinada edad no puedes utilizar dicha aplicación, pero ¿quién comprueba esto? Es tan sencillo como introducir un año de nacimiento distinto y ya está, estamos dentro.

Así podemos tener a un menor de 16 años en una página de contenido de adultos, por lo que un adulto puede contactar con ese menor e iniciar una conversación de contenido sexual. Ese contacto en redes puede ser la antesala de un encuentro personal razón por la cual conviene tener claro las consecuencias.

Creo que no es necesario profundizar en argumentos jurídicos, pero sí en la exigencia que desde los organismos públicos se den mensajes claros a nuestros jóvenes para evitar problemas para ellos y para terceras personas: el consentimiento sexual en menores de 16 años no es válido.

Sería conveniente recordar los controles parentales sobre los accesos a determinadas páginas web, para dotar de seguridad el acceso de los menores a Internet, la necesidad de mayor control para el acceso a determinadas páginas al igual que desde los organismos públicos ha de darse información responsable sobre sexualidad y no ocurrencias.

Finalizo, los jueces no hacen las leyes, las hacen los políticos, el poder judicial sólo las aplica. La culpa de las excarcelaciones y las rebajas de penas no son de los jueces como se quiso hacer ver desde el Ministerio de Igualdad. Gobernar a golpe de ocurrencia dista mucho de hacer política, gestionar y solucionar los problemas de la gente. "Dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César"… y a Irene Montero las gracias por cerrar la puerta al salir.