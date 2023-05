Tres en uno

Hay cosas que aparentan fáciles, pero tienen una solución difícil. Considerar exagerado que en España haya 8.112 ayuntamientos, con otros tantos alcaldes y 65.347 concejales, es fácil, pero muy difícil que esos ayuntamientos entiendan que muchos deberían fusionarse para adelgazar la administración local, reducir costes y mejorar los servicios.

Reducir ayuntamientos no es un capricho administrativo, es poner remedio a un mal endémico de nuestro sistema constitucional que tiene su origen a principios del siglo XIX, cuando la Constitución de 1812 tomó el ejemplo francés y estableció tantos ayuntamientos como pueblos había en España.

En Europa pasó lo mismo; los liberales impusieron sus ideas y los ayuntamientos surgieron como setas. La diferencia es que en Europa ya lo han corregido y aquí nadie quiere hablar de ese tema.

A lo mejor ayudan estos ejemplos. En Gran Bretaña han pasado de 1.500 corporaciones locales a 434; en Alemania de 25.000 a 8.400; en Bélgica de 2.359 a 596; y en Grecia de 1.034 a 355. Alemania tiene ahora tantos municipios como España, pero nos doblan en población.

En Francia han ido más lejos, han reducido de 22 a 13 el número de regiones autónomas. La cuestión es que, aquí, reducir ayuntamientos no puede hacerse por ‘manu militari’ ni por Real Decreto, tiene que ser por consenso; tienen que decidirlo ellos. Así que vamos aviados los que pensamos que Avilés, Corvera y Castrillón tendrían que ser un solo ayuntamiento. Razones que lo aconsejan hay muchas, pero alcanza con una que cualquiera puede comprobar sin recurrir a dictámenes complicados o estudios de doscientas páginas. Solo tiene que estar dispuesto a dar un paseo.

El espacio urbano entre Corvera, Avilés y Castrillón es tan uniforme y tiene tal continuidad que una persona puede ir caminando desde Los Campos a Piedras Blancas sin bajarse de la acera. Atraviesa los tres municipios y no advierte que pasa de uno a otro salvo por los letreros.

Pero hay más razones. Hay 120.000 personas que están unidas geográfica, laboral y socialmente y separadas de forma administrativa. Hay un puerto compartido, unas playas que también y un medio ambiente cuyos problemas son los mismos y tienen el mismo origen, pero se gestionan de forma distinta. Lo único que tiene sentido es el transporte público, que funciona como si fuera un único ayuntamiento y funciona bien.

Son tantas las razones que no hace falta recurrir al populismo y decir que nos ahorraríamos dos alcaldes y 35 concejales. Que si, que es verdad, pero no estamos hablando del chocolate del loro, hablamos de ventajas de más calado que beneficiarían a todos. Algo que no parece que importe mucho. Estamos en víspera de elecciones y dirán que no es el mejor momento para abordar este tema. Luego tampoco lo será y pasarán otros cuatro años sin que haya un debate político sobre los retos y los desafíos de tres municipios que necesitan soluciones integrales y valientes para encarar el futuro.

Costará convencerlos. Apuesto que ningún partido, de los que concurren a las elecciones del 28 de mayo, pondrá sobre la mesa la conveniencia de que Avilés, Corvera y Castrillón se fusionen. Al contrario, cada cual defenderá la independencia de su territorio y recurrirá a la autocomplacencia y el victimismo como principales argumentos. Ojalá me equivoque, pero los candidatos y candidatas de los tres concejos, hablarán de las diferencias y no de lo que los une.