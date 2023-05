Vivir y actuar en nuestros barrios

En Avilés tenemos una estructura de barrios muy definida, con una amplia red de asociaciones que programan actividades para los vecinos en los centros sociales y debemos poner en valor el gran trabajo que realizan. Pero echo en falta un nexo de unión entre las asociaciones, que sería posible a través de un proyecto de dinamización social en los barrios, con presupuesto, infraestructuras y personal que puedan tener una perspectiva amplia, analizar e interconectar dichas zonas. En este caso es la dinamización social quien tiene que estar al servicio de los colectivos de las zonas y que no sean las asociaciones las que estén a expensas de lo que organice puntualmente la administración local. Proponemos pues la creación de una concejalía de centros sociales, con un equipo de dinamizadores que tenga una visión global para planificar, coordinar y divulgar proyectos y acciones, lo que supondría una economía en tiempo y dinero a la hora de programar actividades sin duplicarlas y dando cabida a todas aquellas que sean novedosas y atractivas.

Sin etiquetas.

Es necesario integrar los diferentes servicios destinados a niños, jóvenes y mayores en los barrios y no a la inversa y plantear nuevos escenarios de acción. Para ello contamos con 3 ejes fundamentales: los barrios como espacios de convivencia, la interdisciplinariedad entre todos los servicios del Ayuntamiento y la movilización social. Queremos zonas donde los colectivos puedan interactuar entre ellos, sin etiquetas. Como suelo decir: "No hay mayores, solo juventud acumulada". Las diferenciaciones son oportunas cuando se atienden problemáticas concretas que requieren políticas sociales, no para dinamizar ni participar en la vida social. En ese sentido, vemos una carencia de actividades para toda la familia, en las que participen desde abuelos hasta nietos.

Cuadrillas de mantenimiento.

Y qué decir de los edificios donde se ubican los centros sociales de Avilés. Hay carencias significativas, como la del barrio de La Luz, que no cuenta con un espacio adecuado. Y algo que afecta a todos, la falta de mantenimiento de estos lugares. Qué necesarias son unas cuadrillas de trabajadores que se dediquen a solucionar esas pequeñas averías que van surgiendo en el día a día, que si se dilatan en el tiempo provocan un encarecimiento de los arreglos. Y la cara visible de los centros, su personal de ordenanzas, que informan en primera instancia al ciudadano, debe tener una estabilidad en su puesto de trabajo y una formación específica para dar la mejor imagen al usuario y dejarle con ganas de una segunda y sucesivas visitas.