Las comisiones bancarias de apertura, en la picota

Por cada uno de los conceptos que se pueden reclamar a los bancos por la constitución de una hipoteca, se ha seguido un periplo judicial de sentencias, a veces contradictorias, y en cada uno de ellos, se ha llegado con la polémica a Europa donde se han resuelto definitivamente.

Debemos antes de nada precisar, que a día de hoy no hay ningún plazo para formular estas reclamaciones. Es decir, se sigue estando en plazo para formularlas, sin que esté previsto que dicho plazo expire o concluya en fecha alguna.

Así, la situación actual es aceptada por todos los tribunales de justicia en las reclamaciones que así se formulan, que el banco tiene que devolver la mitad de lo que pagamos en su día por la escritura de hipoteca y toda la cantidad íntegra pagada por los gastos de registro, tasación y gestoría, con sus respectivos intereses legales desde que se hizo el pago.

Faltaba por aclarar, ante las dudas del Tribunal Supremo español, la llamada comisión de apertura. Las dudas venían dadas, sobre todo, por el hecho de si esa así llamada "comisión", era una verdadera "comisión", o si era parte del precio del préstamo. Es decir, el banco cuando daba un préstamo cobraba por ello un interés, más una comisión fija por darlo; es decir si esa comisión era una parte principal del contrato, de forma tal que si no la cobraba no daba el préstamo; ó el "precio" del préstamo era solo el interés que fijaba, siendo la "comisión de apertura", una comisión más, como por ejemplo la comisión por intereses de demora, y era por tanto un pacto accesorio del contrato de préstamo, donde lo principal era el tipo de interés que se fijaba.

Y la importante de tal alternativa es que si fuese parte del precio no podría ser tachada de abusiva porque estamos en una sociedad libre o de mercado y el precio que cada uno cobra por vender sus bienes, productos o servicios es libre; o si, por el contrario, no fuese parte del precio, si no solo una "comisión", que como pacto accesorio, podría ser tachado de abusivo, y por tanto declarada nula, y por tanto tener el derecho a reintegro.

Pues bien, el TJUE ha fallado en éste ultimo sentido –como ya venía haciendo, por cierto, la Audiencia de Oviedo– en contra del parecer del propio TS español y de otras Audiencias de España. Y así la sentencia del TJUE en el asunto C-565/21 que ha sido resuelto mediante sentencia de fecha 16 de marzo del presente año 2023 ha sentenciado que la cláusula de apertura de los créditos hipotecarios que establece el abono de una comisión para el banco no forma parte del objeto principal del contrato, es accesoria, es una comisión más, y está sujeta, por lo tanto, al control de abusividad y por tanto puede ser declarada nula (salvo que el banco prueba que se corresponde con un servicios realmente prestado, lo cual hasta ahora nunca lo han acreditado).

La conclusión de todo ello, y dada la primacía que en esta materia tienen los tribunales europeos sobre los de los estados miembros, es que con total garantía se podrá reclamar ahora y además la comisión de apertura de una hipoteca obtenida, por ejemplo, para la compra de una vivienda.